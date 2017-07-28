Руни сказал, что испытал потрясающие эмоции в первом матче за «Эвертон» после возвращения

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Во четверг «Эвертон» на своем поле одержал победу над словацким «Ружомбероком» со счетом 1:0 в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы. Руни провел на поле все 90 минут.

«Это было великолепно, я ждал этого несколько недель, и теперь мне просто приятно, что мы выиграли, игра получилась непростой. Потрясающе снова выйти на “Гудисон Парк” в синей футболке. Фантастическое чувство, но это была важная игра для нас, и я должен был оставить эмоции в стороне. Важно помнить, мы только начали сезон, это первые 90 минут, мы можем играть еще лучше», — сказал англичанин.

Руни дебютировал за «Эвертон» в 16 лет, проведя за команду 77 матчей и забив 17 голов. Летом 2004 года «Манчестер Юнайтед» заплатил «Эвертону» за футболиста 25,6 млн фунтов. В составе «Манчестер Юнайтед» Руни выиграл Лигу чемпионов, пять раз становился чемпионом Англии и трехкратным обладателем Кубка Англии. Также в составе МЮ футболист выигрывал Лигу Европы, Кубок Англии и Клубный чемпионат мира.

Англичанин является лучшим бомбардиром в истории «Манчестер Юнайтед» (253 гола в 559 матчах) и сборной Англии (53 гола в 119 матчах).