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28 июля 2017, 9:39 | Футбол: Еврокубки | ТАСС

Руни сказал, что испытал потрясающие эмоции в первом матче за «Эвертон» после возвращения

ТАСС, 28 июля. Нападающий английского «Эвертона» Уэйн Руни рассказал, что испытал фантастические эмоции во время первого матча после возвращения в команду. Слова футболиста приводит пресс-служба клуба из Ливерпуля.

Футболист отыграл весь матч третьего отборочного раунда Лиги Европы. Увеличить
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Во четверг «Эвертон» на своем поле одержал победу над словацким «Ружомбероком» со счетом 1:0 в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы. Руни провел на поле все 90 минут.

«Это было великолепно, я ждал этого несколько недель, и теперь мне просто приятно, что мы выиграли, игра получилась непростой. Потрясающе снова выйти на “Гудисон Парк” в синей футболке. Фантастическое чувство, но это была важная игра для нас, и я должен был оставить эмоции в стороне. Важно помнить, мы только начали сезон, это первые 90 минут, мы можем играть еще лучше», — сказал англичанин.

Руни дебютировал за «Эвертон» в 16 лет, проведя за команду 77 матчей и забив 17 голов. Летом 2004 года «Манчестер Юнайтед» заплатил «Эвертону» за футболиста 25,6 млн фунтов. В составе «Манчестер Юнайтед» Руни выиграл Лигу чемпионов, пять раз становился чемпионом Англии и трехкратным обладателем Кубка Англии. Также в составе МЮ футболист выигрывал Лигу Европы, Кубок Англии и Клубный чемпионат мира.

Англичанин является лучшим бомбардиром в истории «Манчестер Юнайтед» (253 гола в 559 матчах) и сборной Англии (53 гола в 119 матчах).

27.07.2017 22:05 3-й отборочный раунд Goodison Park
Эвертон 1:0 Ружомберок
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Роналд Куман Норберт Грнцар
Голы
65′ Лейтон Бэйнс  
Составы
Мартен Стекеленбург 22
Лейтон Бэйнс 3
Майкл Кин 4
Эшли Уильямс 5
Кюко Мартина 15
Морган Шнейдерлен 2
Идрисса Гуйе 17
Уэйн Руни 10
86′ Дави Классен 20
Том Дэйвис 26
82′ Кевин Миральяс 11
Адемола Лукман 31
61′ Доминик Калверт-Льюин 29
Сандро Рамирес 9
Статистика
0 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Георгий Кабаков (Болгария)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
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