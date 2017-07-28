Россия сократила отставание от Франции в таблице коэффициентов УЕФА

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По окончании прошлого сезона были аннулированы очки, набранные командами в еврокубках в сезоне-2012/13, у России стало 40,782 балла. Также страны автоматически получили по 4 очка за каждую команду, которая напрямую пробилась в групповой этап Лиги чемпионов. Таким образом, чемпион России московский «Спартак» принес стране 0,800 балла (количество очков, поделенное на количество стартовавших в еврокубках команд) в таблицу коэффициентов.

После победы ЦСКА над АЕКом (2:0) в Лиге чемпионов, а также побед «Краснодара» над «Люнгбю» (2:1) и «Зенита» над «Бней Иегудой» (2:0) в Лиге Европы суммарный коэффициент России в таблице за пять сезонов составляет 42,182.

фоторепортаж ЦСКА победил АЕК в Лиге чемпионов ЦСКА выиграл первый матч в квалификационном турнире Лиги чемпионов у АЕКа. Матч в Афинах завершился со счетом 2:0 в пользу москвичей. В этой игре прервалась антирекордная серия вратаря Игоря Акинфеева.

Основные конкуренты России — Франция (пятое место) и Португалия (7), по итогам первых матчей третьего квалификационного раунда суммарные коэффициенты этих стран стали 46,665 и 39,082 соответственно. Обе страны представлены в еврокубках шестью командами. 25—27 июля в Лиге чемпионов «Ницца» сыграла вничью с голландским «Аяксом» (0:0), а в Лиге Европы «Бордо» одержал победу над венгерским «Видеотоном» (2:1) и «Марсель» обыграл бельгийский «Остенде» (4:2). Португальская «Брага» в Лиге Европы сыграла вничью со шведским АИКом (1:1), а «Маритиму» — с болгарским «Ботевом» (0:0).

По итогам прошлого сезона России удалось подняться на шестое место в таблице, опередив Португалию, что позволит в сезоне-2018/2019 задействовать в еврокубках не пять, а шесть команд, причем три из них в Лиге чемпионов. Таблица коэффициентов по итогам стартовавшего сезона определит представительство стран на сезон-2019/20. России, чтобы сохранить свою квоту, нельзя терять позиций.