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28 июля 2017, 0:43 | Футбол: Еврокубки | ТАСС

«Эвертон» обыграл «Ружомберок» в матче квалификационного раунда Лиги Европы

ТАСС, 28 июля. Английский футбольный клуб «Эвертон» на своем поле одержал победу над словацким «Ружомбероком» со счетом 1:0 в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы.

Итальянский Милан сыгравший в <span class=error>еврокубках</span> впервые с 2014 года также одержал победу. Увеличить
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Мяч на 65-й минуте забил Лейтон Бэйнс.

Впервые с 2014 года в еврокубках принял участие итальянский «Милан», в гостях одержав победу над румынским клубом «Университатя» — 1:0, единственный мяч на счету Рикардо Родригеса.

Результаты других матчей:

«Астра» (Румыния) — «Александрия» (Украина) — 0:0.

«Ботев» (Болгария) — «Маритиму» (Португалия) — 0:0.

«Динамо» (Румыния) — «Атлетик» (Испания) — 1:1.

«Арка» (Польша) — «Мидтьюлланн» (Дания) — 3:2.

«Брондбю» (Дания) — «Хайдук» (Хорватия) — 0:0.

«Бордо» (Франция) — «Видеотон» (Венгрия) — 2:1.

«Гент» (Бельгия) — «Альтах» (Австрия) — 1:1.

«Панатинаикос» (Греция) — «Габала» (Азербайджан) — 1:1.

«Црвена Звезда» (Сербия) — «Спарта» (Чехия) — 2:0.

«Абердин» (Шотландия) — «Аполлон» (Кипр) — 2:1.

«Динамо» (Хорватия) — «Одд» (Норвегия) — 2:1.

«Марсель» (Франция) — «Остенде» (Бельгия) — 4:2.

«Аустрия» (Австрия) — АЕЛ (Кипр) — 0:0.

«Фрайбург» (Германия) — «Домжале» (Словения) — 1:0.

Ответные матчи пройдут 3 августа.
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