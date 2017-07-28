Стучась в потолок. Минское «Динамо» на грани вылета из Лиги Европы

1. Гостей «сломал» гол «в раздевалку»



Мы все знали, или по крайней мере, могли предположить, в какой футбол приехал играть Сергей Гуренко. Если человек предпочитает действовать на контратаках на Фарерских островах, на Кипре сам бог велел особо не лезть на рожон. Тем более при том, что вокруг вдруг начали пугаться АЕКа — там и 13 испанцев в составе (плюс весь тренерский штаб и спортивный директор с Пиренеев), и московский «Спартак» они в прошлом году выбили из еврокубков, и вообще это грозная сила. Может, и так, но только не в первом официальном матче сезона. Словом, произошла та же история, что у БАТЭ со «Славией» — с АЕКом динамовцам играть можно. И было можно.



До поры до времени минчане и играли. Вторым номером, но уверенно, при случае выбираясь в атаку. Складывалось впечатление, что будет шанс, главное, им воспользоваться. Однако на 42-й минуте случилось нечто непонятное — центр обороны, конечно, провалился, но все это было бы поправимо, если бы Бегунов и Климович не помешали друг другу, если голкипер смог добраться до мяча. А так Тете отправил его в пустые ворота.



На второй тайм киприоты вышли куда более уверенными, динамовцы же, такое ощущение, от «гола в раздевалку» так и не оправились, и второй тайм в их исполнении лучше было вовсе не видеть. Если у Гуренко и был «план В», надеюсь, это не то, что мы наблюдали.



2. Вратарские беды продолжаются



Так уж выходит, что основную часть проблем белорусским клубам в еврокубках нынешнего сезона создают их собственные голкиперы. Что в Лиге чемпионов, что в Лиге Европы. Щербицкий подарил домашнюю ничью «Алашкерту» в первом раунде, благо БАТЭ прошел дальше. Малерб стал героев первого поединка брестского «Динамо» в гостях у австрийского «Рейндорфа», однако в ответном поединке перечеркнул, заштриховал и залил темной краской все свои геройства, пропустив сначала с центра поля, а затем еще два.



Теперь настал черед Климовича. При большой желании Андрея вполне можно оправдать — в первом эпизоде добраться до мяча помешал собственный защитник. Во втором голкипер не видел момента удара, к тому же тот получился столь сильным, что Климович не успел на него должным образом среагировать и мяч от перчаток отлетел в сетку. Только все это так и останется оправданиями. Равно как останется и вопрос: неужели в белорусских клубах вдруг стало так плохо с вратарями высокого уровня?



3. Ответный матч станет для Гуренко принципиально новым опытом



Тем не менее, несмотря на поражение, все поправимо. Это сложно, но возможно. Способно ли «Динамо» не пропустить от киприотов на своем поле? Вполне, если только не повторять глупых ошибок. Способно ли «Динамо» забить этой команде не меньше двух голов? С этим сложнее. Атакующий потенциал у минчан есть. Сарока на острие — то, что надо, но одного Антона мало. Хващинский неплох в созидании, но не эффективен. Украинский новобранец Хлебас только набирает кондиции и не факт, что сильно прибавит в этом за неделю.



А самое главное, тренерский штаб «бело-голубых» окажется в непривычной ситуации — нужно идти ва-банк. Иметь багаж в два гола на Кипре — это не удерживать домашнюю победу на Фарерах и не уничтожать на классе македонский «Работнички». Осторожностью, пожалуй, в данной ситуации уже ничего не исправишь. Прежде Гуренко в подобном амплуа замечен не был.



4. «Группа» динамовцам не по зубам



Увы. Очень хотелось бы ошибиться, но подспудно сравнивая эту команду с той, что была у Владимира Журавля, очень сложно отыскать, чем нынешний коллектив не хуже. Начиная с состава и заканчивая уверенностью, с которой «бело-голубые» двигались по квалификации.



Еще лучше осмыслить ситуацию помог официальный сайт УЕФА, на днях опубликовавший статистику квалификационных раундов. Минское «Динамо» делит с хорватским «Хайдуком» из Сплита верхнюю строчку в таблице по количеству проведенных матчей в квалификационных раундах Лиги Европы. Их у этого дуэта по 62. Уже по 63, а будет по 64. «Хайдук» сыграл вничью в гостях у датского «Брондбю» — 0:0. На третьей строке, кстати, кипрская «Омония» с 60 играми. При этом хорваты участвовали в Лиге Европы в 18 сезонах, киприоты — в 21, а белорусы лишь в 15.



То есть, что получается? Минское «Динамо» — команда квалификации. Возможностью подняться на первую строку в этом рейтинге, с одной стороны, «бело-голубые» «обязаны» 11-летней гегемонии борисовского БАТЭ, делающей недоступной Лигу чемпионов, с другой — стабильным (а как, простите, иначе?) попаданием во второй по значимости еврокубок.



Причем это не «Шахтер», который вроде бы тоже часто в еврокубках, но и близко не подобрался к минчанам по количеству поединков. У горняков лишь 24 поединка в квалификации ЛЕ за 9 сезонов.



Если посмотреть глобально, те два групповых раунда Лиги Европы, куда попадали динамовцы в нынешнем десятилетии, в глобальном рассмотрении для клуба — уже космос. Это прыжки выше головы, которые очень сложно поставить на конвейер. Третий-четвертый раунды квалификации — это объективный уровень второй команды страны, и это нужно принять как данность.



Я не вижу, почему в лигоевропейской осени должна быть вот эта команда «Динамо». Но очень надеюсь, что она это объяснит.