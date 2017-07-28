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28 июля 2017, 0:07 | Футбол: Еврокубки | Спорт-Экспресс

«Зенит» победил и жару, и соперника

Петербуржцы уверенно выиграли на чужом поле, почти обеспечив выход в следующий раунд.

Петербуржцы почти обеспечили себе выход в следующий раунд отбора Лиги Европы. Увеличить
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ИЗ ПИТЕРА В ПЕКЛО

«Зенит» приехал в Израиль не вовремя. Даже те наши бывшие соотечественники, кто живет здесь лет десять и больше, два дня подряд жаловались на невыносимую жару (под 40 градусов по Цельсию) и духоту. А заодно подкрепляли свои слова данными израильского гидрометцентра, который уже объявил: в этом году средняя температура июля на три градуса выше обычных значений.

— Такое впечатление, что выше в первую очередь за счет именно этих двух дней, когда к нам приехал «Зенит», — с непередаваемым местным колоритом шутили по этому поводу израильские болельщики сине-бело-голубых. Их за час до игры у стадиона «Ха-Мошава» гуляло раза в три больше поклонников «Бней-Иегуды».

— Нас в принципе человек триста. Но все разбросаны по стране или разным районам Тель-Авива. А тут такой повод собраться вместе, поболеть, пообщаться, — рассказывали израильтяне в футболках «Зенита».

НОВИНКИ ОТ МАНЧИНИ

Несмотря на климатические условия, у «Зенита» здесь было две тренировки. Одна, открытая, вечером накануне матча, после которой футболки игроков можно было отжимать, а вторая, закрытая, утром в день игры. Это была первая новинка от Роберто Манчини в ходе выезда на еврокубковый матч.

Вторая коснулась ротации. Накануне главный тренер петербуржцев пообещал, что выйдут сильнейшие. В то же время стартовый состав «Зенита» на сей раз значительно отличался от того, что наблюдался в играх чемпионата России со «СКА-Хабаровском» и «Рубином». Например, с первой минуты играли Анюков, Хави Гарсия, Жирков, Полоз. А Дриусси, Паредес и впервые Дзюба оказались в запасе. Шатов остался вне заявки.

Однако даже свежие силы сине-бело-голубых не слишком повлияли на темп игры. Из-за жары он в первом тайме был отнюдь не самым высоким. Тем более что «Бней-Иегуда» после парочки вылазок в дебюте вскоре с чистым сердцем (и пятью номинальными защитниками) отошла назад и принялась изо всех сил отбиваться.

Просочиться в чужую штрафную «Зенит» пытался за счет перемещений Полоза и Жулиану. Однако первый опасный момент возник только после назначения штрафного. И ведь Ерохин забил бы головой, но хозяев невероятным образом спас вратарь Зубас. В итоге первый тайм закончился с нулями на табло.

ДРИУССИ В ПОМОЩЬ

Весь первый тайм главные тренеры Роберто Манчини и Йосси Абуксис напоминали шахматных королей. Манчини в белой рубашке и синем галстуке, Абуксис весь в черном. Несмотря на жару, они весьма активно метались по своим «клеткам» в технической зоне, но далеко уйти, понятно, не могли. Что касается замен, то первым свой ход сделал зенитовский Мистер. Практически сразу после перерыва оживлять атаку он выпустил Дриусси.

И «Зенит» почти тут же забил. Правда, мяч в сетку отправил не аргентинец, а Кришито, который весьма удачно сыграл головой после подачи углового. Добивать же «Бней-Иегуду» вскоре были выпущены Паредес с Жирковым.

Израильтяне после пропущенного гола стали заметно больше нервничать, однако продолжали биться если не за результат, то хотя бы за престиж. Второй гол мог забить Паредес со штрафного — хозяев вновь выручил Зубас. Однако против Кокорина, точнее его добивания из штрафной даже литовский вратарь «Бней-Иегуды» оказался бессилен.

В итоге «Зенит» выиграл некрупно, но с запасом. Впрочем, в ответной встрече через неделю в Петербурге сине-бело-голубым вполне по силам забить еще больше — ведь в Северной столице будет на 10−15 градусов прохладнее.

Сергей ЦИММЕРМАН
из Петах-Тиквы.

27.07.2017 20:30 3-й отборочный раунд HaMoshava Stadion
Бней-Иегуда 0:2 Зенит
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Йосси Абуксис Роберто Манчини
Голы
4 Доменико Кришито (Франсиско Фернандес Хави Гарсия) 59′
9 Александр Кокорин (А. Дзюба) 90′
Составы
Эмилиус Зубас 1
Маор Кандиль 23
35′ Бен Тургеман 3
Паз Бен Ари 4
Аяд Абаши 5
Ицик Азуз (к) 17
Роэй Гордана 10
Нериюс Вальскис 21
71′ Альмог Бар Бузагло 77
Матан Хозез 8
81′ Мавис Чибота 13
Довев Габай 16
87′ Став Финиш 30
Юваль Ашкенази 6
99 Андрей Лунев
2 Александр Анюков
4 Доменико Кришито (к)
13 Луиш Нету 42′
60 Бранислав Иванович
9 Александр Кокорин
6 Франсиско Фернандес Хави Гарсия
21 Александр Ерохин
7 Дмитрий Полоз 75′
22 Артем Дзюба
18 Юрий Жирков 71′
5 Леандро Паредес
10 Виктор де Паула Жулиану 58′
11 Себастьян Дриусси
Статистика
1 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
4 Удары (всего) 16
1 Удары в створ 7
2 Угловые 6
10 Фолы 14
3 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Никола Дабанович (Черногория)
Боковой судья Джорджие Ражнатович (Черногория)
Боковой судья Александр Джиканович (Черногория)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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