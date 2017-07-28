«Зенит» победил и жару, и соперника

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ИЗ ПИТЕРА В ПЕКЛО

«Зенит» приехал в Израиль не вовремя. Даже те наши бывшие соотечественники, кто живет здесь лет десять и больше, два дня подряд жаловались на невыносимую жару (под 40 градусов по Цельсию) и духоту. А заодно подкрепляли свои слова данными израильского гидрометцентра, который уже объявил: в этом году средняя температура июля на три градуса выше обычных значений.

— Такое впечатление, что выше в первую очередь за счет именно этих двух дней, когда к нам приехал «Зенит», — с непередаваемым местным колоритом шутили по этому поводу израильские болельщики сине-бело-голубых. Их за час до игры у стадиона «Ха-Мошава» гуляло раза в три больше поклонников «Бней-Иегуды».

— Нас в принципе человек триста. Но все разбросаны по стране или разным районам Тель-Авива. А тут такой повод собраться вместе, поболеть, пообщаться, — рассказывали израильтяне в футболках «Зенита».

НОВИНКИ ОТ МАНЧИНИ

Несмотря на климатические условия, у «Зенита» здесь было две тренировки. Одна, открытая, вечером накануне матча, после которой футболки игроков можно было отжимать, а вторая, закрытая, утром в день игры. Это была первая новинка от Роберто Манчини в ходе выезда на еврокубковый матч.

Вторая коснулась ротации. Накануне главный тренер петербуржцев пообещал, что выйдут сильнейшие. В то же время стартовый состав «Зенита» на сей раз значительно отличался от того, что наблюдался в играх чемпионата России со «СКА-Хабаровском» и «Рубином». Например, с первой минуты играли Анюков, Хави Гарсия, Жирков, Полоз. А Дриусси, Паредес и впервые Дзюба оказались в запасе. Шатов остался вне заявки.

Однако даже свежие силы сине-бело-голубых не слишком повлияли на темп игры. Из-за жары он в первом тайме был отнюдь не самым высоким. Тем более что «Бней-Иегуда» после парочки вылазок в дебюте вскоре с чистым сердцем (и пятью номинальными защитниками) отошла назад и принялась изо всех сил отбиваться.

Просочиться в чужую штрафную «Зенит» пытался за счет перемещений Полоза и Жулиану. Однако первый опасный момент возник только после назначения штрафного. И ведь Ерохин забил бы головой, но хозяев невероятным образом спас вратарь Зубас. В итоге первый тайм закончился с нулями на табло.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! <a href="https://twitter.com/zenit_spb">@zenit_spb</a><a href="https://twitter.com/hashtag/UEL?src=hash">#UEL</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%9B%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%8B?src=hash">#ЛигаЕвропы</a>. 3-й квалификационный раунд. <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%91%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D0%98%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%97%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82?src=hash">#БнейИегудаЗенит</a> 0:1 59' Доменико Кришито <a href="https://twitter.com/mimmo_criscito4">@mimmo_criscito4</a> <a href="https://t.co/wWrd4Isk0S">pic.twitter.com/wWrd4Isk0S</a></p>— РФПЛ⚽️? (@rfpl) <a href="https://twitter.com/rfpl/status/890645890733441024">27 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

ДРИУССИ В ПОМОЩЬ

Весь первый тайм главные тренеры Роберто Манчини и Йосси Абуксис напоминали шахматных королей. Манчини в белой рубашке и синем галстуке, Абуксис весь в черном. Несмотря на жару, они весьма активно метались по своим «клеткам» в технической зоне, но далеко уйти, понятно, не могли. Что касается замен, то первым свой ход сделал зенитовский Мистер. Практически сразу после перерыва оживлять атаку он выпустил Дриусси.

И «Зенит» почти тут же забил. Правда, мяч в сетку отправил не аргентинец, а Кришито, который весьма удачно сыграл головой после подачи углового. Добивать же «Бней-Иегуду» вскоре были выпущены Паредес с Жирковым.

Израильтяне после пропущенного гола стали заметно больше нервничать, однако продолжали биться если не за результат, то хотя бы за престиж. Второй гол мог забить Паредес со штрафного — хозяев вновь выручил Зубас. Однако против Кокорина, точнее его добивания из штрафной даже литовский вратарь «Бней-Иегуды» оказался бессилен.

В итоге «Зенит» выиграл некрупно, но с запасом. Впрочем, в ответной встрече через неделю в Петербурге сине-бело-голубым вполне по силам забить еще больше — ведь в Северной столице будет на 10−15 градусов прохладнее.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! <a href="https://twitter.com/zenit_spb">@zenit_spb</a><a href="https://twitter.com/hashtag/UEL?src=hash">#UEL</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%9B%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%8B?src=hash">#ЛигаЕвропы</a>. 3-й квалификационный раунд. <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%91%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D0%98%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%97%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82?src=hash">#БнейИегудаЗенит</a> 0:2 90' Александр Кокорин <a href="https://twitter.com/kokorink9">@kokorink9</a> <a href="https://t.co/Nmu6v9Tp7s">pic.twitter.com/Nmu6v9Tp7s</a></p>— РФПЛ⚽️? (@rfpl) <a href="https://twitter.com/rfpl/status/890653275623571456">27 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>