«Зенит» победил и жару, и соперника
Петербуржцы уверенно выиграли на чужом поле, почти обеспечив выход в следующий раунд.
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ИЗ ПИТЕРА В ПЕКЛО
«Зенит» приехал в Израиль не вовремя. Даже те наши бывшие соотечественники, кто живет здесь лет десять и больше, два дня подряд жаловались на невыносимую жару (под 40 градусов по Цельсию) и духоту. А заодно подкрепляли свои слова данными израильского гидрометцентра, который уже объявил: в этом году средняя температура июля на три градуса выше обычных значений.
— Такое впечатление, что выше в первую очередь за счет именно этих двух дней, когда к нам приехал «Зенит», — с непередаваемым местным колоритом шутили по этому поводу израильские болельщики
— Нас в принципе человек триста. Но все разбросаны по стране или разным районам
НОВИНКИ ОТ МАНЧИНИ
Несмотря на климатические условия, у «Зенита» здесь было две тренировки. Одна, открытая, вечером накануне матча, после которой футболки игроков можно было отжимать, а вторая, закрытая, утром в день игры. Это была первая новинка от Роберто Манчини в ходе выезда на еврокубковый матч.
Вторая коснулась ротации. Накануне главный тренер петербуржцев пообещал, что выйдут сильнейшие. В то же время стартовый состав «Зенита» на сей раз значительно отличался от того, что наблюдался в играх чемпионата России со «СКА-Хабаровском» и «Рубином». Например, с первой минуты играли Анюков, Хави Гарсия, Жирков, Полоз. А Дриусси, Паредес и впервые Дзюба оказались в запасе. Шатов остался вне заявки.
Однако даже свежие силы
Просочиться в чужую штрафную «Зенит» пытался за счет перемещений Полоза и Жулиану. Однако первый опасный момент возник только после назначения штрафного. И ведь Ерохин забил бы головой, но хозяев невероятным образом спас вратарь Зубас. В итоге первый тайм закончился с нулями на табло.
ДРИУССИ В ПОМОЩЬ
Весь первый тайм главные тренеры Роберто Манчини и Йосси Абуксис напоминали шахматных королей. Манчини в белой рубашке и синем галстуке, Абуксис весь в черном. Несмотря на жару, они весьма активно метались по своим «клеткам» в технической зоне, но далеко уйти, понятно, не могли. Что касается замен, то первым свой ход сделал зенитовский Мистер. Практически сразу после перерыва оживлять атаку он выпустил Дриусси.
И «Зенит» почти тут же забил. Правда, мяч в сетку отправил не аргентинец, а Кришито, который весьма удачно сыграл головой после подачи углового. Добивать же «Бней-Иегуду» вскоре были выпущены Паредес с Жирковым.
Израильтяне после пропущенного гола стали заметно больше нервничать, однако продолжали биться если не за результат, то хотя бы за престиж. Второй гол мог забить Паредес со штрафного — хозяев вновь выручил Зубас. Однако против Кокорина, точнее его добивания из штрафной даже литовский вратарь «Бней-Иегуды» оказался бессилен.
В итоге «Зенит» выиграл некрупно, но с запасом. Впрочем, в ответной встрече через неделю в Петербурге
Сергей ЦИММЕРМАН
из
|27.07.2017 20:30
|3-й отборочный раунд
|HaMoshava Stadion
|Бней-Иегуда
|0:2
|Зенит
|Первый тайм: 0:0
|Йосси Абуксис
|Роберто Манчини
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|1
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|4
|Удары (всего)
|16
|1
|Удары в створ
|7
|2
|Угловые
|6
|10
|Фолы
|14
|3
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Никола Дабанович (Черногория)
|Боковой судья
|Джорджие Ражнатович (Черногория)
|Боковой судья
|Александр Джиканович (Черногория)
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