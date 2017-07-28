Перейра: Футболистам «Краснодара» необходима победа в предстоящем матче со «Спартаком»
КРАСНОДАР, 27 июля. /ТАСС/. Футбольному клубу «Краснодар» необходима победа в матче третьего тура чемпионата России против московского «Спартака». Такое мнение журналистам высказал полузащитник краснодарцев Маурисио Перейра.
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Встреча пройдет 31 июля в Москве.
«Мы должны поехать в Москву и добиться позитивного результата. Пускай у нас много травмированных, но мы сумеем перестроиться. Повторюсь, что в матче со “Спартаком” нам нужна победа», — заявил Перейра.
В четверг «Краснодар» дома со счетом 2:1 обыграл датский «Люнгбю» в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы. Ответная игра команд состоится в Люнгбю 3 августа.
«Соперник в первом тайме проводил хорошие комбинации, во второй половине они совершали серьезные контратаки. Но главное — это результат, и мы им довольны. У нас есть свой собственный стиль, трудно сказать, что бы я хотел изменить в нашей игре», — сказал Перейра.
«Мне было комфортно сегодня играть с новичками в составе. Мы им доверяем, ведь мы вместе прошли предсезонную подготовку», — добавил полузащитник «Краснодара».