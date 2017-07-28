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28 июля 2017, 0:00 | Футбол: Еврокубки | ТАСС

Перейра: Футболистам «Краснодара» необходима победа в предстоящем матче со «Спартаком»

КРАСНОДАР, 27 июля. /ТАСС/. Футбольному клубу «Краснодар» необходима победа в матче третьего тура чемпионата России против московского «Спартака». Такое мнение журналистам высказал полузащитник краснодарцев Маурисио Перейра.

Перейра: Футболистам Краснодара необходима победа в предстоящем матче со Спартаком - Фото Увеличить
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Встреча пройдет 31 июля в Москве.

«Мы должны поехать в Москву и добиться позитивного результата. Пускай у нас много травмированных, но мы сумеем перестроиться. Повторюсь, что в матче со “Спартаком” нам нужна победа», — заявил Перейра.

В четверг «Краснодар» дома со счетом 2:1 обыграл датский «Люнгбю» в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы. Ответная игра команд состоится в Люнгбю 3 августа.

«Соперник в первом тайме проводил хорошие комбинации, во второй половине они совершали серьезные контратаки. Но главное — это результат, и мы им довольны. У нас есть свой собственный стиль, трудно сказать, что бы я хотел изменить в нашей игре», — сказал Перейра.

«Мне было комфортно сегодня играть с новичками в составе. Мы им доверяем, ведь мы вместе прошли предсезонную подготовку», — добавил полузащитник «Краснодара».

27.07.2017 20:00 Зрители 20233 3-й отборочный раунд Арена Краснодар
Краснодар 2:1 Люнгбю
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Игорь Шалимов Давид Нильсен
Голы
67′ Виктор Классон 16
90+3′ Магомед-Шапи Сулейманов 93
  Йеппе Кьер 64′
Составы
Андрей Синицын 88
73′ Ренат Янбаев 55
Михайло Ристич 27
Александр Мартынович 4
Андреас Гранквист (к) 6
Маурисио Перейра 33
Вандерсон Масиэл 7
Виктор Классон 16
63′ Жоау Натаилтон Рамос Жоаузинью 22
Илья Жигулев 15
46′ Иван Игнатьев 85
Кристиан Рамирес 12
81′ Роман Шишкин 30
Магомед-Шапи Сулейманов 93
1 Миккель Андерсен
20 Йеппе Брандруп 34′
3 Микаэль Лумб
2 Томас Гульдборг Кристенсен
48 Оливер Лунн
21 Давид Бойсен
10 Миккель Ригор Йенсен
5 Мартин Эрнскоу (к)
22 Брор Блуме 86′
9 Лассе Фосгор
15 Йеппе Кьер 80′
19 Кристоффер Ларсен
7 Йеспер Кристьянсен 84′
6 Матиас Хебо Расмуссен
Статистика
1 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
4 Голевые моменты 2
28 Удары (всего) 17
8 Удары в створ 6
10 Угловые 6
10 Фолы 11
0 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Христос Николаидес (Кипр)
Боковой судья Хараламбос Хараламбус (Кипр)
Боковой судья Хараламбос Георгиу (Кипр)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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