Нильсен: Футболисты «Люнгбю» против «Краснодара» показали лучшую игру за последнее время

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В четверг «Краснодар» со счетом 2:1 победил «Люнгбю» в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы. Победный гол российский клуб забил в компенсированное время.

«Мы показали свою лучшую игру за последнее время. Моя команда была хороша в первом тайме, думал, что будем держаться все 90 минут. Это великолепное достижение для нашей команды — футболисты сделали все, что могли, я ими горжусь. Если сравнивать бюджеты команд, то мы добились определенного результата», — сказал Нильсен.

«Конечно, последний гол сыграл свою роль, — продолжил специалист. — Но чтобы проходить дальше, нам нужно выигрывать. Наши футболисты расстроены, и я расстроен за них. Качество игры сегодня дает нам право надеяться на успех в ответном матче».

На предматчевой пресс-конференции наставник «Люнгбю» сравнил «Краснодар» с драконом. «Мое мнение не изменилось — до сих пор это дракон, но мы его огонь потушили. На последней минуте была искра, которая все сожгла. И я верю, что огонь этого дракона мы сможем потушить», — сказал Нильсен.

Ответная игра команд состоится в Люнгбю 3 августа.