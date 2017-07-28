Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-eurocups/30515034/
28 июля 2017, 0:02 | Футбол: Еврокубки | ТАСС

Нильсен: Футболисты «Люнгбю» против «Краснодара» показали лучшую игру за последнее время

КРАСНОДАР, 27 июля. /ТАСС/. Футболисты датского «Люнгбю» в матче Лиги Европы с российским «Краснодаром» показали лучшую игру за последнее время. Такое мнение на послематчевой пресс-конференции высказал главный тренер датского клуба Давид Нильсен.

Нильсен: Футболисты Люнгбю против Краснодара показали лучшую игру за последнее время - Фото Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

В четверг «Краснодар» со счетом 2:1 победил «Люнгбю» в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы. Победный гол российский клуб забил в компенсированное время.

«Мы показали свою лучшую игру за последнее время. Моя команда была хороша в первом тайме, думал, что будем держаться все 90 минут. Это великолепное достижение для нашей команды — футболисты сделали все, что могли, я ими горжусь. Если сравнивать бюджеты команд, то мы добились определенного результата», — сказал Нильсен.

«Конечно, последний гол сыграл свою роль, — продолжил специалист. — Но чтобы проходить дальше, нам нужно выигрывать. Наши футболисты расстроены, и я расстроен за них. Качество игры сегодня дает нам право надеяться на успех в ответном матче».

На предматчевой пресс-конференции наставник «Люнгбю» сравнил «Краснодар» с драконом. «Мое мнение не изменилось — до сих пор это дракон, но мы его огонь потушили. На последней минуте была искра, которая все сожгла. И я верю, что огонь этого дракона мы сможем потушить», — сказал Нильсен.

Ответная игра команд состоится в Люнгбю 3 августа.

27.07.2017 20:00 Зрители 20233 3-й отборочный раунд Арена Краснодар
Краснодар 2:1 Люнгбю
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Игорь Шалимов Давид Нильсен
Голы
67′ Виктор Классон 16
90+3′ Магомед-Шапи Сулейманов 93
  Йеппе Кьер 64′
Составы
Андрей Синицын 88
73′ Ренат Янбаев 55
Михайло Ристич 27
Александр Мартынович 4
Андреас Гранквист (к) 6
Маурисио Перейра 33
Вандерсон Масиэл 7
Виктор Классон 16
63′ Жоау Натаилтон Рамос Жоаузинью 22
Илья Жигулев 15
46′ Иван Игнатьев 85
Кристиан Рамирес 12
81′ Роман Шишкин 30
Магомед-Шапи Сулейманов 93
1 Миккель Андерсен
20 Йеппе Брандруп 34′
3 Микаэль Лумб
2 Томас Гульдборг Кристенсен
48 Оливер Лунн
21 Давид Бойсен
10 Миккель Ригор Йенсен
5 Мартин Эрнскоу (к)
22 Брор Блуме 86′
9 Лассе Фосгор
15 Йеппе Кьер 80′
19 Кристоффер Ларсен
7 Йеспер Кристьянсен 84′
6 Матиас Хебо Расмуссен
Статистика
1 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
4 Голевые моменты 2
28 Удары (всего) 17
8 Удары в створ 6
10 Угловые 6
10 Фолы 11
0 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Христос Николаидес (Кипр)
Боковой судья Хараламбос Хараламбус (Кипр)
Боковой судья Хараламбос Георгиу (Кипр)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Краснодар
Новости Матчи Состав Статистика
Люнгбю
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Еврокубков

Перейра: Футболистам «Краснодара» необходима победа в предстоящем матче со «Спартаком»

Перейра: Футболистам «Краснодара» необходима победа в предстоящем матче со «Спартаком»

КРАСНОДАР, 27 июля. /ТАСС/. Футбольному клубу «Краснодар» необходима победа в матче третьего тура чемпионата России против московского «Спартака». Такое мнение журналистам высказал полузащитник краснодарцев Маурисио Перейра.
Еще 7 новостей  Все новости

"Краснодар" победил датский "Люнгбю" в матче квалификации Лиги Европы

Российский защитник Андрей Марков заявил, что продолжит карьеру в КХЛ

Глава WADA: антидопинговая система в России станет сильнее после реформ

"Краснодар" победил датский "Люнгбю" в матче квалификации Лиги Европы

Российский защитник Андрей Марков заявил, что продолжит карьеру в КХЛ