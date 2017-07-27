Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-eurocups/30514967/
27 июля 2017, 23:17 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

«Милан» на выезде обыграл «Университатю» в Лиге Европы

В первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы румынский клуб «Университатя» принимал на своём поле итальянский «Милан».

Встреча проходила на стадионе «Мунисипал» и завершилась победой подопечных Винченцо Монтеллы со счётом 1:0.

Единственный гол на 44-й минуте встречи записал на свой счёт швейцарский защитник миланцев Рикардо Родригес, который перешёл в клуб нынешним летом из немецкого «Вольфсбурга».

Ответный матч «Милан» и «Университатя» проведут в Италии на стадионе «Сан-Сиро». Встреча состоится 3 августа.

27.07.2017 21:00 3-й отборочный раунд Municipal
Университатя Кр 0:1 Милан
Первый тайм: 0:1
Главные тренеры
Девис Манджа Винченцо Монтелла
Голы
  Рикардо Родригес 44′
Составы
99 Джанлуиджи Доннарумма
17 Кристиан Сапата
22 Матео Пабло Музаккьо
68 Рикардо Родригес
18 Риккардо Монтоливо
79 Франк Кессье 77′
11 Фабио Борини
94 М`Бей Ньянг
20 Иньяцио Абате 73′
12 Андреа Конти
5 Джакомо Бонавентура 66′
9 Андре Силва
63 Патрик Кутроне 81′
31 Лука Антонелли
Статистика
0 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Халис Озкахья (Турция)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Милан
Новости Матчи Состав Статистика
Университатя Кр
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Еврокубков

Перейра: Футболистам «Краснодара» необходима победа в предстоящем матче со «Спартаком»

Перейра: Футболистам «Краснодара» необходима победа в предстоящем матче со «Спартаком»

КРАСНОДАР, 27 июля. /ТАСС/. Футбольному клубу «Краснодар» необходима победа в матче третьего тура чемпионата России против московского «Спартака». Такое мнение журналистам высказал полузащитник краснодарцев Маурисио Перейра.
Еще 7 новостей  Все новости
25 июля

Мэр французского города публично съел крысу из-за поражения «ПСЖ» «Барселоне»

«Ельцин выпил пару рюмок и пообещал: всем дадут машины и квартиры»

Уткин: комментарий «Матча» по уходу Карпина не выдерживает критики