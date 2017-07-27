«Милан» на выезде обыграл «Университатю» в Лиге Европы
В первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы румынский клуб «Университатя» принимал на своём поле итальянский «Милан».
Встреча проходила на стадионе «Мунисипал» и завершилась победой подопечных Винченцо Монтеллы со счётом 1:0.
Единственный гол на 44-й минуте встречи записал на свой счёт швейцарский защитник миланцев Рикардо Родригес, который перешёл в клуб нынешним летом из немецкого «Вольфсбурга».
Ответный матч «Милан» и «Университатя» проведут в Италии на стадионе «Сан-Сиро». Встреча состоится 3 августа.
|27.07.2017 21:00
|3-й отборочный раунд
|Municipal
|Университатя Кр
|0:1
|Милан
|Первый тайм: 0:1
Главные тренеры
|Девис Манджа
|Винченцо Монтелла
Голы
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Составы
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Статистика
|0
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
Судьи
|Главный судья
|Халис Озкахья (Турция)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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