«Милан» на выезде обыграл «Университатю» в Лиге Европы

Встреча проходила на стадионе «Мунисипал» и завершилась победой подопечных Винченцо Монтеллы со счётом 1:0.

Единственный гол на 44-й минуте встречи записал на свой счёт швейцарский защитник миланцев Рикардо Родригес, который перешёл в клуб нынешним летом из немецкого «Вольфсбурга».

Ответный матч «Милан» и «Университатя» проведут в Италии на стадионе «Сан-Сиро». Встреча состоится 3 августа.