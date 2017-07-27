Первая победа академии «Краснодара»

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

ТРАВМЫ, ТРАВМЫ, ТРАВМЫ

Эпидемия травм становится настоящей бедой «Краснодара». Истории у выбывших игроков разные: одни (Крицюк, Окриашвили, Смолов) залечивают прежние повреждения, другие (Лаборде, Газинский, Подберезкин, Каборе) столкнулись с мышечными проблемами по итогам стартовых двух турах чемпионата, кто-то (Мамаев) просто заболел…

Восемь человек — почти целая команда! Игорю Шалимову приходится реагировать — как словами, так и делом.

— Мы пытались скорректировать нагрузки зимой, — объяснял на пресс-конференции главный тренер «Краснодара». — Их объем небольшой, но почему футболисты не выдерживают — нужно смотреть. Четкого ответа, по каким причинам мышечные травмы случаются и как от них избавиться, нет. Сейчас начинается режим двух матчей в неделю, ротация, возможно, будет больше.

Хотелось верить, что на первом матче с «Люнгбю» все эти проблемы не скажутся. Но перестановки в стартовом составе «быков» ощутимо повлияли на качество футбола. Особенно — в обороне, где на флангах вместе Рамиреса и Петрова вышли новички Янбаев и Ристич. Иногда на бровках полыхал настоящий пожар.

В первом тайме в штангу с убойного штрафного попал Бойсен. Потом последовала пара провалов на краях, которыми не смог воспользоваться соперник. А в начале второй половины «Люнгбю» упустил в течение двух минут два шикарных шанса — Кьер не использовал выход один на один, а Ригор Йенсен с пары метров не смог отдать передачу партнеру на пустые ворота.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Г⚽Л! <a href="https://twitter.com/LyngbyBoldklub">@lyngbyboldklub</a><a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%9B%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%8B?src=hash">#ЛигаЕвропы</a>. 3-й квалификационный раунд. <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%9B%D1%8E%D0%BD%D0%B3%D0%B1%D1%8E?src=hash">#КраснодарЛюнгбю</a> 0:1 64' Йеппе Кьер <a href="https://t.co/8UBFSC36d4">pic.twitter.com/8UBFSC36d4</a></p>— РФПЛ⚽️? (@rfpl) <a href="https://twitter.com/rfpl/status/890641529710104576">27 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

ВМЕСТО СМОЛОВА — 18-ЛЕТНИЙ

Проблемы с сыгранностью в обороне «Краснодар» мог бы попробовать замаскировать зрелищной игрой в атаке, но и тут все было не в порядке. На месте центрфорварда появился 18-летний Иван Игнатьев — один из самых талантливых воспитанников академии, о которых так всегда мечтал Сергей Галицкий. Парень, судя по отзывам и статистике, действительно очень способный. В прошлом сезоне Иван наколотил 21 гол в 23 матчах молодежного первенства, сейчас сделал покер во 2-м туре против «Тосно».

Поэтому выданный ему шанс выглядел оправданным шагом. Но пока Игнатьеву бороться с соперниками тяжело: мяч в чужой штрафной он получал редко, свободные зоны почти не находил. Один момент, правда, имел: пытался технично скинуть мяч головой в дальний угол, но чуть промахнулся.

Солировали до перерыва у хозяев опытные: Перейра здорово разгонял атаки из глубины поля, Классон помогал рывками в штрафную, Жоаузинью нагнетал справа, а молодой Вандерсон Масиэл включал дриблинг и выходил на ударные позиции. Неплохие шансы открыть счет были у каждого из них, чуть-чуть везения — и стало бы «Краснодару» спокойнее.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! <a href="https://twitter.com/FCKrasnodar">@FCKrasnodar</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/UEL?src=hash">#UEL</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%9B%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%8B?src=hash">#ЛигаЕвропы</a>. 3-й квалификационный раунд. <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%9B%D1%8E%D0%BD%D0%B3%D0%B1%D1%8E?src=hash">#КраснодарЛюнгбю</a> 1:1 67' Виктор Классон <a href="https://t.co/lJYJlO49I2">pic.twitter.com/lJYJlO49I2</a></p>— РФПЛ⚽️? (@rfpl) <a href="https://twitter.com/rfpl/status/890641834489270272">27 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

СУЛЕЙМАНОВ!!!

А потом случился провал в начале второго тайма, когда «Люнгбю» начал проводить одну острую атаку за другой. Скромный на бумаге соперник действовал интереснее и смелее, а не хватало ему лишь одного — умения исполнить момент. Свой гол датчане выстрадали — внесли мяч в сетку в сутолоке после подачи углового. Положение «Краснодара» стало угрожающим, но хозяева очнулись. Почти тут же Классон подкараулил отскок от вратаря соперников и сыграл на добивании.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! <a href="https://twitter.com/FCKrasnodar">@FCKrasnodar</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/UEL?src=hash">#UEL</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%9B%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%8B?src=hash">#ЛигаЕвропы</a>. 3-й квалификационный раунд. <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%9B%D1%8E%D0%BD%D0%B3%D0%B1%D1%8E?src=hash">#КраснодарЛюнгбю</a> 2:1 90+3' Магомед-Шапи Сулейманов <a href="https://t.co/Owjd6Zow15">pic.twitter.com/Owjd6Zow15</a></p>— РФПЛ⚽️? (@rfpl) <a href="https://twitter.com/rfpl/status/890647459495428096">27 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>