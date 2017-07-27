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27 июля 2017, 22:57 | Футбол: Еврокубки | Спорт-Экспресс

Первая победа академии «Краснодара»

Решающий гол в компенсированное время матча с «Люнгбю» забил 17-летний воспитанник «быков» Магомед-Шапи Сулейманов.

Решающий гол в компенсированное время матча с Люнгбю забил 17-летний воспитанник быков. Увеличить
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ТРАВМЫ, ТРАВМЫ, ТРАВМЫ

Эпидемия травм становится настоящей бедой «Краснодара». Истории у выбывших игроков разные: одни (Крицюк, Окриашвили, Смолов) залечивают прежние повреждения, другие (Лаборде, Газинский, Подберезкин, Каборе) столкнулись с мышечными проблемами по итогам стартовых двух турах чемпионата, кто-то (Мамаев) просто заболел…

Восемь человек — почти целая команда! Игорю Шалимову приходится реагировать — как словами, так и делом.

— Мы пытались скорректировать нагрузки зимой, — объяснял на пресс-конференции главный тренер «Краснодара». — Их объем небольшой, но почему футболисты не выдерживают — нужно смотреть. Четкого ответа, по каким причинам мышечные травмы случаются и как от них избавиться, нет. Сейчас начинается режим двух матчей в неделю, ротация, возможно, будет больше.

Хотелось верить, что на первом матче с «Люнгбю» все эти проблемы не скажутся. Но перестановки в стартовом составе «быков» ощутимо повлияли на качество футбола. Особенно — в обороне, где на флангах вместе Рамиреса и Петрова вышли новички Янбаев и Ристич. Иногда на бровках полыхал настоящий пожар.

В первом тайме в штангу с убойного штрафного попал Бойсен. Потом последовала пара провалов на краях, которыми не смог воспользоваться соперник. А в начале второй половины «Люнгбю» упустил в течение двух минут два шикарных шанса — Кьер не использовал выход один на один, а Ригор Йенсен с пары метров не смог отдать передачу партнеру на пустые ворота.

ВМЕСТО СМОЛОВА — 18-ЛЕТНИЙ

Проблемы с сыгранностью в обороне «Краснодар» мог бы попробовать замаскировать зрелищной игрой в атаке, но и тут все было не в порядке. На месте центрфорварда появился 18-летний Иван Игнатьев — один из самых талантливых воспитанников академии, о которых так всегда мечтал Сергей Галицкий. Парень, судя по отзывам и статистике, действительно очень способный. В прошлом сезоне Иван наколотил 21 гол в 23 матчах молодежного первенства, сейчас сделал покер во 2-м туре против «Тосно».

Поэтому выданный ему шанс выглядел оправданным шагом. Но пока Игнатьеву бороться с соперниками тяжело: мяч в чужой штрафной он получал редко, свободные зоны почти не находил. Один момент, правда, имел: пытался технично скинуть мяч головой в дальний угол, но чуть промахнулся.

Солировали до перерыва у хозяев опытные: Перейра здорово разгонял атаки из глубины поля, Классон помогал рывками в штрафную, Жоаузинью нагнетал справа, а молодой Вандерсон Масиэл включал дриблинг и выходил на ударные позиции. Неплохие шансы открыть счет были у каждого из них, чуть-чуть везения — и стало бы «Краснодару» спокойнее.

СУЛЕЙМАНОВ!!!

А потом случился провал в начале второго тайма, когда «Люнгбю» начал проводить одну острую атаку за другой. Скромный на бумаге соперник действовал интереснее и смелее, а не хватало ему лишь одного — умения исполнить момент. Свой гол датчане выстрадали — внесли мяч в сетку в сутолоке после подачи углового. Положение «Краснодара» стало угрожающим, но хозяева очнулись. Почти тут же Классон подкараулил отскок от вратаря соперников и сыграл на добивании.

Затем наступила 20-минутная осада датских ворот. Звенела штанга, не хватало сантиметров, но в добавленное время победный гол все-таки состоялся! Его автором стал другой воспитанник «быков» — 17-летний Сулейманов, вышедший на заключительную 10-минутку. Мечты Галицкого о «всходах» клубной академии претворяются в жизнь. И это — главный итог матча.

27.07.2017 20:00 Зрители 20233 3-й отборочный раунд Арена Краснодар
Краснодар 2:1 Люнгбю
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Игорь Шалимов Давид Нильсен
Голы
67′ Виктор Классон 16
90+3′ Магомед-Шапи Сулейманов 93
  Йеппе Кьер 64′
Составы
Андрей Синицын 88
73′ Ренат Янбаев 55
Михайло Ристич 27
Александр Мартынович 4
Андреас Гранквист (к) 6
Маурисио Перейра 33
Вандерсон Масиэл 7
Виктор Классон 16
63′ Жоау Натаилтон Рамос Жоаузинью 22
Илья Жигулев 15
46′ Иван Игнатьев 85
Кристиан Рамирес 12
81′ Роман Шишкин 30
Магомед-Шапи Сулейманов 93
1 Миккель Андерсен
20 Йеппе Брандруп 34′
3 Микаэль Лумб
2 Томас Гульдборг Кристенсен
48 Оливер Лунн
21 Давид Бойсен
10 Миккель Ригор Йенсен
5 Мартин Эрнскоу (к)
22 Брор Блуме 86′
9 Лассе Фосгор
15 Йеппе Кьер 80′
19 Кристоффер Ларсен
7 Йеспер Кристьянсен 84′
6 Матиас Хебо Расмуссен
Статистика
1 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
4 Голевые моменты 2
28 Удары (всего) 17
8 Удары в створ 6
10 Угловые 6
10 Фолы 11
0 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Христос Николаидес (Кипр)
Боковой судья Хараламбос Хараламбус (Кипр)
Боковой судья Хараламбос Георгиу (Кипр)
Обозначения
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