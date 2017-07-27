Первая победа академии «Краснодара»
Решающий гол в компенсированное время матча с «Люнгбю» забил 17-летний воспитанник «быков»
Магомед-Шапи Сулейманов.
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ТРАВМЫ, ТРАВМЫ, ТРАВМЫ
Эпидемия травм становится настоящей бедой «Краснодара». Истории у выбывших игроков разные: одни (Крицюк, Окриашвили, Смолов) залечивают прежние повреждения, другие (Лаборде, Газинский, Подберезкин, Каборе) столкнулись с мышечными проблемами по итогам стартовых двух турах чемпионата,
Восемь человек — почти целая команда! Игорю Шалимову приходится реагировать — как словами, так и делом.
— Мы пытались скорректировать нагрузки зимой, — объяснял на
Хотелось верить, что на первом матче с «Люнгбю» все эти проблемы не скажутся. Но перестановки в стартовом составе «быков» ощутимо повлияли на качество футбола. Особенно — в обороне, где на флангах вместе Рамиреса и Петрова вышли новички Янбаев и Ристич. Иногда на бровках полыхал настоящий пожар.
В первом тайме в штангу с убойного штрафного попал Бойсен. Потом последовала пара провалов на краях, которыми не смог воспользоваться соперник. А в начале второй половины «Люнгбю» упустил в течение двух минут два шикарных шанса — Кьер не использовал выход один на один, а Ригор Йенсен с пары метров не смог отдать передачу партнеру на пустые ворота.
ВМЕСТО СМОЛОВА — 18-ЛЕТНИЙ
Проблемы с сыгранностью в обороне «Краснодар» мог бы попробовать замаскировать зрелищной игрой в атаке, но и тут все было не в порядке. На месте центрфорварда появился 18-летний Иван Игнатьев — один из самых талантливых воспитанников академии, о которых так всегда мечтал Сергей Галицкий. Парень, судя по отзывам и статистике, действительно очень способный. В прошлом сезоне Иван наколотил 21 гол в 23 матчах молодежного первенства, сейчас сделал покер во 2-м туре против «Тосно».
Поэтому выданный ему шанс выглядел оправданным шагом. Но пока Игнатьеву бороться с соперниками тяжело: мяч в чужой штрафной он получал редко, свободные зоны почти не находил. Один момент, правда, имел: пытался технично скинуть мяч головой в дальний угол, но чуть промахнулся.
Солировали до перерыва у хозяев опытные: Перейра здорово разгонял атаки из глубины поля, Классон помогал рывками в штрафную, Жоаузинью нагнетал справа, а молодой Вандерсон Масиэл включал дриблинг и выходил на ударные позиции. Неплохие шансы открыть счет были у каждого из них,
СУЛЕЙМАНОВ!!!
А потом случился провал в начале второго тайма, когда «Люнгбю» начал проводить одну острую атаку за другой. Скромный на бумаге соперник действовал интереснее и смелее, а не хватало ему лишь одного — умения исполнить момент. Свой гол датчане выстрадали — внесли мяч в сетку в сутолоке после подачи углового. Положение «Краснодара» стало угрожающим, но хозяева очнулись. Почти тут же Классон подкараулил отскок от вратаря соперников и сыграл на добивании.
Затем наступила 20-минутная осада датских ворот. Звенела штанга, не хватало сантиметров, но в добавленное время победный гол
|27.07.2017 20:00
|Зрители 20233
|3-й отборочный раунд
|Арена Краснодар
|Игорь Шалимов
|Давид Нильсен
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|1
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|4
|Голевые моменты
|2
|28
|Удары (всего)
|17
|8
|Удары в створ
|6
|10
|Угловые
|6
|10
|Фолы
|11
|0
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Христос Николаидес (Кипр)
|Боковой судья
|Хараламбос Хараламбус (Кипр)
|Боковой судья
|Хараламбос Георгиу (Кипр)
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