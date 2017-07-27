«Зенит» одержал победу в первом матче еврокубков под руководством Манчини

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Первый матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы между «Бней-Йегудой» и «Зенитом» завершился победой петербургского клуба со счетом 2:0. Встреча прошла на стадионе «Ха-Мошава» в израильском городе Петах-Тиква. Ответная игра состоится 3 августа на «Санкт-Петербург Арене».

«Зенит» открыл счет на 59-й минуте. Юрий Жирков подал угловой с левого фланга, капитан петербургской команды Доменико Кришито пробил головой, и мяч рикошетом от хабека хозяев Става Финиша влетел под перекладину.

На последних минутах гости удвоили свое преимущество. Вышедший на замену в середине второго тайма Леандро Паредес исполнился разрезающую передачу в штрафную на Александра Кокорина. После удара россиянина мяч задел стелившегося в подкате защитника Аяда Абаши и оказался в сетке.

«Бней-Иегуда» — обладатель Кубка Израиля. Во втором квалификационном раунде команда Йозефа Абуксиса прошла словацкий «Тренчин». «Бней-Иегуда» сыграла на выезде вничью (1:1), но дома победила со счетом 2:0. По голу в этом противостоянии забили три футболиста израильского клуба — литовский нападающий Нериюс Вальскис, конголезский вингер Мавис Чибота и израильский полузащитник Юваль Ашкенази.

«Зенит» в прошлом сезоне занял третье место в чемпионате России, пропустив вперед столичные «Спартак» и ЦСКА. По окончании сезона румынского специалиста Мирчу Луческу во главе команды сменил итальянец Роберто Манчини. Стороны заключил контракт на три года.

В ходе нынешнего летнего межсезонья «Зенит» уже приобрел девять новичков. Команду пополнили четыре футболиста «Ростова» — Кристиан Нобоа, Денис Терентьев, Дмитрий Полоз и Александр Ерохин, а также аргентинцы Леандро Паредес из «Ромы» и Себастьян Дриусси из «Ривер Плейт», защитник «Лейрии» Томас Рукас, хавбек грозненского «Ахмата» Далер Кузяев и воспитанник петербургского клуба Дмитрий Богаев, в прошлом сезоне выступавший за литовскую «Палангу» и «Тосно».