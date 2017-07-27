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27 июля 2017, 22:44 | Футбол: Еврокубки | РБК-Спорт

«Зенит» одержал победу в первом матче еврокубков под руководством Манчини

«Зенит» на выезде победил израильскую «Бней-Иегуду» в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы. Ответная встреча состоится через неделю в Санкт-Петербурге.

Зенит на выезде победил израильскую <span class=error>Бней</span>-<span class=error>Иегуду</span> в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы. Ответная встреча состоится через неделю в <nobr>Санкт-Петербурге.</nobr> Увеличить
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Первый матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы между «Бней-Йегудой» и «Зенитом» завершился победой петербургского клуба со счетом 2:0. Встреча прошла на стадионе «Ха-Мошава» в израильском городе Петах-Тиква. Ответная игра состоится 3 августа на «Санкт-Петербург Арене».

«Зенит» открыл счет на 59-й минуте. Юрий Жирков подал угловой с левого фланга, капитан петербургской команды Доменико Кришито пробил головой, и мяч рикошетом от хабека хозяев Става Финиша влетел под перекладину.

На последних минутах гости удвоили свое преимущество. Вышедший на замену в середине второго тайма Леандро Паредес исполнился разрезающую передачу в штрафную на Александра Кокорина. После удара россиянина мяч задел стелившегося в подкате защитника Аяда Абаши и оказался в сетке.

«Бней-Иегуда» — обладатель Кубка Израиля. Во втором квалификационном раунде команда Йозефа Абуксиса прошла словацкий «Тренчин». «Бней-Иегуда» сыграла на выезде вничью (1:1), но дома победила со счетом 2:0. По голу в этом противостоянии забили три футболиста израильского клуба — литовский нападающий Нериюс Вальскис, конголезский вингер Мавис Чибота и израильский полузащитник Юваль Ашкенази.

«Зенит» в прошлом сезоне занял третье место в чемпионате России, пропустив вперед столичные «Спартак» и ЦСКА. По окончании сезона румынского специалиста Мирчу Луческу во главе команды сменил итальянец Роберто Манчини. Стороны заключил контракт на три года.

В ходе нынешнего летнего межсезонья «Зенит» уже приобрел девять новичков. Команду пополнили четыре футболиста «Ростова» — Кристиан Нобоа, Денис Терентьев, Дмитрий Полоз и Александр Ерохин, а также аргентинцы Леандро Паредес из «Ромы» и Себастьян Дриусси из «Ривер Плейт», защитник «Лейрии» Томас Рукас, хавбек грозненского «Ахмата» Далер Кузяев и воспитанник петербургского клуба Дмитрий Богаев, в прошлом сезоне выступавший за литовскую «Палангу» и «Тосно».

27.07.2017 20:30 3-й отборочный раунд HaMoshava Stadion
Бней-Иегуда 0:2 Зенит
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Йосси Абуксис Роберто Манчини
Голы
4 Доменико Кришито (Франсиско Фернандес Хави Гарсия) 59′
9 Александр Кокорин (А. Дзюба) 90′
Составы
Эмилиус Зубас 1
Маор Кандиль 23
35′ Бен Тургеман 3
Паз Бен Ари 4
Аяд Абаши 5
Ицик Азуз (к) 17
Роэй Гордана 10
Нериюс Вальскис 21
71′ Альмог Бар Бузагло 77
Матан Хозез 8
81′ Мавис Чибота 13
Довев Габай 16
87′ Став Финиш 30
Юваль Ашкенази 6
99 Андрей Лунев
2 Александр Анюков
4 Доменико Кришито (к)
13 Луиш Нету 42′
60 Бранислав Иванович
9 Александр Кокорин
6 Франсиско Фернандес Хави Гарсия
21 Александр Ерохин
7 Дмитрий Полоз 75′
22 Артем Дзюба
18 Юрий Жирков 71′
5 Леандро Паредес
10 Виктор де Паула Жулиану 58′
11 Себастьян Дриусси
Статистика
1 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
4 Удары (всего) 16
1 Удары в створ 7
2 Угловые 6
10 Фолы 14
3 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Никола Дабанович (Черногория)
Боковой судья Джорджие Ражнатович (Черногория)
Боковой судья Александр Джиканович (Черногория)
Обозначения
Вышел из игры
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