Шалимов: «Краснодар» недооценил «Люнгбю» в матче Лиги Европы

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В четверг «Краснодар» дома со счетом 2:1 обыграл «Люнгбю», сумев забить победный гол в компенсированное время.

«Плохая игра с нашей стороны, в такой подготовке к матчу виноваты все. Мы недооценили соперника — были не готовы, много контратак пропустили. Если бы против нас играла более классная команда, все бы закончилось для плачевно», — сказал Шалимов.

«Нам повезло в концовке, — считает специалист. — Хорошо, что вырвали победу — доставили радость зрителям, которые, думаю, плевались всю игру. Сейчас главная задача восстановиться к игре со “Спартаком”. У нас немало травмированных футболистов».

Ответная игра команд состоится в Люнгбю 3 августа.