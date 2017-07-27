Футболисты минского «Динамо» проиграли кипрскому АЕКу в квалификации Лиги Европы

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Жаркая погода в Ларнаке повлияла на ход матча — футболисты обеих команд играли на малых скоростях, подолгу контролировали мяч, лишь изредка угрожали воротам друг друга. В начале первой половины встречи соперники обменялись опасными моментами — сначала хозяева могли отличиться, затем гости ответили серьезным контрвыпадом, но в обоих случаях мяч в сетку не попал. Счет был открыт в концовке первого тайма, когда футболисты АЕКа провели быструю атаку, на острие которой оказался испанский полузащитник киприотов Тете, эффектно перебросивший мяч через голкипера минчан Андрея Климовича — 1:0.

После перерыва минчане пошли вперед большими силами, много атаковали, но безрезультатно. Более того, за 20 минут до финального свистка одна из немногих контратак хозяев завершилась вторым голом. После сильного удара Хектора Хевела с линии штрафной площади Климович не удержал мяч, который юркнул за линию ворот. В оставшееся время динамовцы продолжали атаковать, но так и не сумели забить хотя бы один гол.

Состав «Динамо» сегодня был таким: Климович; Галович, Кузьменок, Сачивко, Остроух, Бегунов (Карпович, 46), Нойок, Лекович, Хващинский (Хлебас, 68), Сарока, Лукич (Николич, 73).

Ответная встреча за выход в плей-офф состоится 3 августа на поле минского стадиона «Трактор». Победитель двухматчевого противостояния продолжит борьбу за путевку в групповой этап Лиги Европы, проигравший завершит свой еврокубковый сезон.

К этому времени завершились еще 10 игр:

«Млада Болеслав» (Чехия) — «Скендербеу» (Албания) — 2:1,

«Олимпик» (Донецк, Украина) — ПАОК (Греция) — 1:1,

«Тракай» (Литва) — «Шкендия» (Македония) — 2:1,

«Маккаби» (Израиль) — «Панионис» (Греция) — 1:0,

АИК (Швеция) — «Брага» (Португалия) — 1:1,

«Краснодар» (Россия) — «Люнгбю» (Дания) — 2:1,

«Судува» (Литва) — «Сьон» (Швейцария) — 3:0,

ПСВ (Нидерланды) — «Осиек» (Хорватия) — 0:1,

«Утрехт» (Нидерланды) — «Лех» (Польша) — 0:0,

«Штурм» (Австрия) — «Фенербахче» (Турция) — 1:2.

Остальные матчи закончатся поздно вечером.