«Краснодар» победил датский «Люнгбю» в матче квалификации Лиги Европы
КРАСНОДАР, 27 июля. /ТАСС/. Российский футбольный клуб «Краснодар» на своем поле обыграл датский «Люнгбю» со счетом 2:1 в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы.
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В составе хозяев голы забили Виктор Классон (67-я минута) и
Результаты других матчей:
«Млада-Болеслав» (Чехия) — «Скендербеу» (Албания) — 2:1.
«Олимпик» (Украина) — ПАОК (Греция) — 1:1.
«Тракай» (Литва) — «Шкендия» (Македония) — 2:1.
«Маккаби» (Тель-Авив, Израиль) — «Паниониос» (Греция) — 1:0.
Ответные матчи пройдут 3 августа.
|27.07.2017 20:00
|Зрители 20233
|3-й отборочный раунд
|Арена Краснодар
Главные тренеры
|Игорь Шалимов
|Давид Нильсен
Голы
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Составы
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Статистика
|1
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|4
|Голевые моменты
|2
|28
|Удары (всего)
|17
|8
|Удары в створ
|6
|10
|Угловые
|6
|10
|Фолы
|11
|0
|Офсайды
|1
Судьи
|Главный судья
|Христос Николаидес (Кипр)
|Боковой судья
|Хараламбос Хараламбус (Кипр)
|Боковой судья
|Хараламбос Георгиу (Кипр)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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