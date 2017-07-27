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27 июля 2017, 22:23 | Футбол: Еврокубки | ТАСС

«Краснодар» победил датский «Люнгбю» в матче квалификации Лиги Европы

КРАСНОДАР, 27 июля. /ТАСС/. Российский футбольный клуб «Краснодар» на своем поле обыграл датский «Люнгбю» со счетом 2:1 в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы.

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В составе хозяев голы забили Виктор Классон (67-я минута) и Магомед-Шапи Сулейманов (90), у гостей отличился Йеппе Кьяер (64).

Результаты других матчей:

«Млада-Болеслав» (Чехия) — «Скендербеу» (Албания) — 2:1.

«Олимпик» (Украина) — ПАОК (Греция) — 1:1.

«Тракай» (Литва) — «Шкендия» (Македония) — 2:1.

«Маккаби» (Тель-Авив, Израиль) — «Паниониос» (Греция) — 1:0.

Ответные матчи пройдут 3 августа.

27.07.2017 20:00 Зрители 20233 3-й отборочный раунд Арена Краснодар
Краснодар 2:1 Люнгбю
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Игорь Шалимов Давид Нильсен
Голы
67′ Виктор Классон 16
90+3′ Магомед-Шапи Сулейманов 93
  Йеппе Кьер 64′
Составы
Андрей Синицын 88
73′ Ренат Янбаев 55
Михайло Ристич 27
Александр Мартынович 4
Андреас Гранквист (к) 6
Маурисио Перейра 33
Вандерсон Масиэл 7
Виктор Классон 16
63′ Жоау Натаилтон Рамос Жоаузинью 22
Илья Жигулев 15
46′ Иван Игнатьев 85
Кристиан Рамирес 12
81′ Роман Шишкин 30
Магомед-Шапи Сулейманов 93
1 Миккель Андерсен
20 Йеппе Брандруп 34′
3 Микаэль Лумб
2 Томас Гульдборг Кристенсен
48 Оливер Лунн
21 Давид Бойсен
10 Миккель Ригор Йенсен
5 Мартин Эрнскоу (к)
22 Брор Блуме 86′
9 Лассе Фосгор
15 Йеппе Кьер 80′
19 Кристоффер Ларсен
7 Йеспер Кристьянсен 84′
6 Матиас Хебо Расмуссен
Статистика
1 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
4 Голевые моменты 2
28 Удары (всего) 17
8 Удары в створ 6
10 Угловые 6
10 Фолы 11
0 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Христос Николаидес (Кипр)
Боковой судья Хараламбос Хараламбус (Кипр)
Боковой судья Хараламбос Георгиу (Кипр)
Обозначения
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