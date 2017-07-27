Вячеслав Чанов: Серия Акинфеева? А многие ли вратари сыграли хотя бы 43 матча в Лиге чемпионов?

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— Здесь все просто. Наверное, нужно уже всем забыть об этой серии, — считает Вячеслав Чанов. — Пусть многие вратари сыграют хоты бы эти 43 матча в Лиге чемпионов. А Игорь сыграл гораздо больше. Вот вам и все сравнения. Все серии когда-то заканчивается. Мне, правда. некоторые говорят, что АЕК очень слабая команда.

— Что отвечаете?

— Что им не угодишь. Бывает, что команда ведет с крупным счетом — 4:0, а в концовке пропускает. И вы опять будете говорить про серию? Хорошо, что серия закончилась. И Игорь спокоен, и у вас тема для материала появилась (улыбается).

— Поздравили Игоря с окончанием серии?

— Конечно. Сразу после игры с АЕК написал ему СМС. Поздравил с победой и с игрой на ноль.

— Как Акинфеев отреагировал?

— Перезвонил мне потом, тепло пообщались. По-доброму поговорили. У нас отношения с ним не изменились. Все время на связи. Я для него учитель. Каким был, таким и остаюсь.

— Игорь Чугайнов в интервью «СЭ» заметил, что Акинфеев прервал серию пока только в отборочном раунде Лиги чемпионов, а не на групповом этапе.

— Ну что тут сказать. А сколько команд не проходит квалификацию и не попадает в групповой турнир? Почему не надо считать эти матчи? Это же официальная игра, а не товарищеская. Тогда давайте не будем брать в расчет отборочный цикл сборной. Мне такая позиция не понятна.

— Вы ведь чувствовали, что серия сильно давит на Игоря?

— Не думаю, что антирекорд его сильно напрягал. Мы с ним общались. Я ему тоже говорил, что далеко не все провели в Лиге чемпионов 43 матча. Скорее это вы, журналисты, на него давили. Вы либо превозносите, либо убиваете… Когда выигрываем — мы великие, когда ошибаемся — сразу негатив. Разве я не прав?

— Но разве Акинфееву порой не за дело «достается»? Например, за матч с Мексикой?

— Здесь вопросов нет. Но такие ситуации случаются с каждым. Это несчастный случай. От него никто не застрахован. В той игре Игорь не рассчитал. Бывает… Даже лучший голкипер мира Лев Иванович Яшин такие ошибки допускал. Помните, через что ему пришлось пройти после чемпионата мира в Чили? И если бы его потом не вызвали в сборную мира, кто знает, что бы с ним могло случиться. На нем уже крест поставили! Получается, зарубежные специалисты наших вратарей знают лучше…

— Был ли у Акинфеева в карьере момент, когда он из-за критики, травли в прессе мог психологически сломаться?

— Нет, ничего такого я за ним не замечал. Очевидно, он переживал, но старался этого не показывать. У Игоря очень сильный характер. Конечно, любые железные нервы с годами подтачиваются, но твердости духа Акинфеева, безусловно, нужно отдать должное.. А Володя Габулов? На полтора года оставался без футбола, но смог возобновить карьеру. А в конце прошлого сезона здорово помог «Арсеналу», фактически вытащил его за уши. Получил приглашение в сборную.

— Многие удивляются. Почему в контрольных матчах сборной в воротах все время стоит Акинфеев. Почему бы не дать шанс другим голкиперам?

— Этот вопрос лучше адресовать тренеру. Видимо, Черчесов рассчитывает, что именно Акинфеев будет играть на чемпионате мира. Значит, ему нужно притереться к новой линии обороны. Ведь ни Игнашевича, ни братьев Березуцких сейчас в команде уже нет.