«Бней Иегуда» — «Зенит»: Дзюба, Дриусси и Паредес остались в запасе
Стал известен стартовый состав «Зенита» на первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы с израильской командой «Бней Иегуда».
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Главный тренер петербургской команды Роберто Манчини оставил в запасе Артёма Дзюбу, Себастьяна Дриусси и Леандро Паредеса.
«Зенит»: Лунёв, Анюков, Нету, Иванович, Кришито, Хави Гарсия, Ерохин, Кокорин, Жирков, Полоз, Жулиано.
Запасные: Лодыгин, Терентьев, Паредес, Дриусси, Кузяев, Дзюба, Эрнани.
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