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27 июля 2017, 20:06 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

«Бней Иегуда» — «Зенит»: Дзюба, Дриусси и Паредес остались в запасе

Стал известен стартовый состав «Зенита» на первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы с израильской командой «Бней Иегуда».

Стал известен стартовый состав Зенита на первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы с израильской командой <span class=error>Бней</span> <span class=error>Иегуда</span>. Увеличить
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Главный тренер петербургской команды Роберто Манчини оставил в запасе Артёма Дзюбу, Себастьяна Дриусси и Леандро Паредеса.

«Зенит»: Лунёв, Анюков, Нету, Иванович, Кришито, Хави Гарсия, Ерохин, Кокорин, Жирков, Полоз, Жулиано.

Запасные: Лодыгин, Терентьев, Паредес, Дриусси, Кузяев, Дзюба, Эрнани.

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