Стал известен стартовый состав «Краснодара» на матч с «Люнгбю»
Стал известен стартовый состав «Краснодара» на первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы с датским «Люнгбю».
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
С первых минут у «Краснодара» на поле появится 18-летний воспитанник клубной академии нападающий Иван Игнатьев.
«Краснодар»: Синицын, Ристич, Гранквист, Мартынович, Янбаев, Жоаозиньо, Шишкин, Перейра, Вандерсон, Игнатьев, Классон.
Запасные: Сафонов, Жиров, Рамирес, Жигулёв, Грицаенко, Сулейманов, Петров.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter