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27 июля 2017, 19:41 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

Стал известен стартовый состав «Краснодара» на матч с «Люнгбю»

Стал известен стартовый состав «Краснодара» на первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы с датским «Люнгбю».

Стал известен стартовый состав Краснодара на первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы с датским Люнгбю. Увеличить
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С первых минут у «Краснодара» на поле появится 18-летний воспитанник клубной академии нападающий Иван Игнатьев.

«Краснодар»: Синицын, Ристич, Гранквист, Мартынович, Янбаев, Жоаозиньо, Шишкин, Перейра, Вандерсон, Игнатьев, Классон.

Запасные: Сафонов, Жиров, Рамирес, Жигулёв, Грицаенко, Сулейманов, Петров.

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