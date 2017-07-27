Критика для Кабананги и голы Твумаси. В чем залог успеха «Астаны» в Лиге чемпионов?

Футбольная магия от Станимира Стойлова

50-летний болгарский тренер признается, что прогресс с «Астаной» в еврокубках, а с ним и в Казахстане, считает «футбольным чудом». Стойлов сумел преобразить игру столичного клуба и два раза вывел «Астану» в групповую часть европейских состязаний.

Болгарин приучил, что именно он формирует состав команды и только от него зависит, кто сыграет, а кто — нет. На старте чемпионата место в основе потерял один из лучших игроков прошлого сезона — голкипер Ненад Эрич. Опытный страж ворот «провалил» игру с «Ордабасы» и надолго сел «на банку».

Не видит в составе «Астаны» болгарский тренер и некоторых других лидеров, неожиданно потерявших его доверие. В новом еврокубковом сезоне Стойлов сделал ставку на других исполнителей и не прогадал. Умелое управление командой и сильное мотивационное вдохновение дают плоды столичному клубу не первый сезон. Стойлов знает, как работать с казахстанцами.

Лига чемпионов как вызов

В матче с «Легией» подопечные Стойлова преобразились. Полезен в борьбе за мяч был габаритный форвард Жуниор Кабананга, наколотивший в текущем розыгрыше КПЛ 14 голов, но в последнее время критикуемый главным тренером. Затерроризировал левый фланг обороны польского клуба скоростной Патрик Твумаси.

Не получи травму в дебюте встречи, мог проявить себя и Джордже Деспотович. С первых минут нападающий активно шел в борьбу. Полезен был как конструктор атак полузащитник Серикжан Мужиков. Заметными фигурами в построениях Стойлова являются Иван Маевский и Ласло Кляйнхайслер.

Да, были эпизоды, когда в штрафной Александра Мокина «вспыхивал пожар», но голкипер с партнерами до последнего защищали свои ворота. «Астана» играла в футбол, уровень которого от нее не всегда требуется в КПЛ. Мастеровитая и опасная «Легия» не выглядела сильнее казахстанского чемпиона.

Можно сказать, что «Астана» рвется в группу Лиги чемпионов. Вкусив однажды и выступив совсем не дурно в самой важной части главного евротурнира, команда Стойлова хочет вернуться туда более сильной. С другим настроем и возможностями. Сможет ли? Ответ получим в Варшаве.

Кто догонит Патрика Твумаси?

Фланговый форвард удивляет не только в Лиге чемпионов, где он забил по голу в каждом из трех проведенных матчей, но и в КПЛ. 23-летний ганский игрок является и сам бьющим игроком европейского состязания — 11 ударов. С «Легией» форвард выдал один из лучших матчей в сезоне.

Идет на рекорд игрок и в КПЛ. Твумаси забил девять голов и уступает по этому показателю только дуэту в лице Кабананги и Жерара Гоу из «Кайрата» (у обоих по 14 голов). Прежним лучшим результатом Патрика были 10 результативных ударов в 2014 году.

«Астана» обошла по продуктивности в наступлении «Кайрат» (46 против 45 голов). Не последнюю роль в этом процессе сыграл Кабананга: конголезский форвард просто «расцвел» в этом сезоне и, несмотря на периодическую критику, является главной опцией в атаке. Позитивно он съездил на континентальный турнир, после которого его едва не продали, а в КПЛ борется за звание лучшего снайпера с признанными «страйкерами» турнира.

Игрок «Х», или почему все ждут Марина Томасова

29-летний футболист, которого очень ждет в ротацию Стойлов, это «вишенка» на торте трансферов казахстанской дружины. Авторитетный ресурс Transfermarkt оценивает Томасова в два миллиона евро. То есть, он качественное усиление.

Так чем же примечателен игрок? Томасов, выступавший в свое время за «Мюнхен-1860» из Германии, может сыграть на трех позициях: под нападающим, слева и справа в атаке. То есть, место в составе могут потерять Твумаси и Мужиков. Возможно, поэтому и тот, и другой, «взялись за ум» и играют агрессивные и острее в последнее время.

Может Марин закрыть левый фланг в атаке. Тут пока нет однозначного лидера. К групповому раунду он как раз «обкатается» и придаст команде уверенности (если наберет форму и заиграет на 100 процентов).

Фарт

В третий еврокубковый сезон казахстанский клуб вошел в двумя победами и ничьей. Забил пять голов и два пропустил. Перед матчем в Варшаве «Астане» нужны не только важные наставления Стойлова и голы Твумаси с Кабанангой. Клубу из столицы нужен спортивный фарт.

Он уже помогал казахстанцам, когда столичные футболисты вырывали победы на «Астана Арене» у ХИКа (4:3) или не проигрывали грозному «Атлетико» (0:0). Фарт «раздает» Стойлов, придавая подопечными уверенность в своих силах, и умеющий переломить ход противостояния.

В Варшаве не помешает фарт, который помог два года назад пройти «АПОЭЛ» на Кипре. Стойлов не раз доказывал, что тренер это не только тот человек, который просто называет 11 фамилий и расставляет их на поле. Он умеет выжимать из них них нужный результат.

Напомним, в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов «Астана» победила польскую «Легию» и создала задел перед ответным матчем, который пройдет 2 августа.

По словам Стойлова, его подопечные могли еще в первой встрече выиграть с более комфортным результатом и спокойно ехать в Варшаву. Его коллега Яцек Магера считает, что «Легия» еще может продлить себе пребывание в Лиге чемпионов.