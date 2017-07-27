«А может, нам купить этого Кабанангу?». Реакция фанатов «Легии» на поражение от «Астаны»
Sports.kz представляет Вашему вниманию подборку самых интересных комментариев болельщиков «Легии» после поражения от «Астаны», взятых с официальной страницы польского клуба в Facebook.
«Четвертый отборочный раунд Лиги Европы ждет нас…»
«Что-то «Легия» после холодного душа в начале сезона всё никак не проснется»
«Невозможно играть в футбол без сердца»
«Если бы не Паздан и Малаж, проиграли бы 1:6″
«Защита — дно! Как можно так играть?!
«А может, нам купить этого Кабанангу?»
«Ха-ха-ха! Проиграть 1:3 казахам!»
«Ка-та-стро-фа»
«Астана» играла в лучший футбол, чем «Легия». Ответный матч не вселяет оптимизм»
«Гурник», «Корона», «Астана»… За исключением финских любителей, любая игра «Легии» на старте сезона — большая драма«
«Следующая Лига Чемпионов у нас будет лет через двадцать…»
«Где деньги с прошлого сезона? Где спортивный директор? Где трансферы на усиление?»
«И то хороший результат. С такой игрой нечего ловить в Лиге Чемпионов»
«Дома мы покажем, на что способны»
«Это позор, просто позор. Если мы хотим
«Плакать будем после ответного матча. 2:0 их обыграть можно».
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