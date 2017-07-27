Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-eurocups/30510834/
27 июля 2017, 16:04 | Футбол: Еврокубки | Sports.kz

«А может, нам купить этого Кабанангу?». Реакция фанатов «Легии» на поражение от «Астаны»

Sports.kz представляет Вашему вниманию подборку самых интересных комментариев болельщиков «Легии» после поражения от «Астаны», взятых с официальной страницы польского клуба в Facebook.

«Четвертый отборочный раунд Лиги Европы ждет нас…»

«Что-то «Легия» после холодного душа в начале сезона всё никак не проснется»

«Невозможно играть в футбол без сердца»

«Если бы не Паздан и Малаж, проиграли бы 1:6″

«Защита — дно! Как можно так играть?!

«А может, нам купить этого Кабанангу?»

«Ха-ха-ха! Проиграть 1:3 казахам!»

«Ка-та-стро-фа»

«Астана» играла в лучший футбол, чем «Легия». Ответный матч не вселяет оптимизм»

«Гурник», «Корона», «Астана»… За исключением финских любителей, любая игра «Легии» на старте сезона — большая драма«

«Следующая Лига Чемпионов у нас будет лет через двадцать…»

«Где деньги с прошлого сезона? Где спортивный директор? Где трансферы на усиление?»

«И то хороший результат. С такой игрой нечего ловить в Лиге Чемпионов»

«Дома мы покажем, на что способны»

«Это позор, просто позор. Если мы хотим чего-то добиться, то не можем проигрывать чемпиону Казахстана»

«Плакать будем после ответного матча. 2:0 их обыграть можно».

Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Еврокубков

Еще 7 новостей  Все новости
29 июня

Трансляция матча Лиги Европы «Иртыш» - «Дунав»

СМИ почувствовали у «Канело» страх перед Головкиным

Трансляция матча Лиги Европы «Широки Бриег» - «Ордабасы»