«А может, нам купить этого Кабанангу?». Реакция фанатов «Легии» на поражение от «Астаны»

«Четвертый отборочный раунд Лиги Европы ждет нас…»



«Что-то «Легия» после холодного душа в начале сезона всё никак не проснется»



«Невозможно играть в футбол без сердца»



«Если бы не Паздан и Малаж, проиграли бы 1:6″



«Защита — дно! Как можно так играть?!



«А может, нам купить этого Кабанангу?»



«Ха-ха-ха! Проиграть 1:3 казахам!»



«Ка-та-стро-фа»



«Астана» играла в лучший футбол, чем «Легия». Ответный матч не вселяет оптимизм»



«Гурник», «Корона», «Астана»… За исключением финских любителей, любая игра «Легии» на старте сезона — большая драма«



«Следующая Лига Чемпионов у нас будет лет через двадцать…»



«Где деньги с прошлого сезона? Где спортивный директор? Где трансферы на усиление?»



«И то хороший результат. С такой игрой нечего ловить в Лиге Чемпионов»



«Дома мы покажем, на что способны»



«Это позор, просто позор. Если мы хотим чего-то добиться, то не можем проигрывать чемпиону Казахстана»



«Плакать будем после ответного матча. 2:0 их обыграть можно».