Казахстанский специалист Булат Есмагамбетов поделился с Vesti.kz своими эмоциями от просмотренного матча «Астаны» и «Легии» в рамках третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.

— Почти что угадал счет и количество голов. Игра получилась зрелищной. У нашей команды получалось все. И позиционная игра, и контратаки, и опасные стандарты. Это говорит о том, что «Астана» очень хорошо подготовилась именно к этой встрече. А главное, сыграла за престиж страны.

Первый гол получился трудовым, хоть мяч после удара Кабананги срикошетил. Все равно молодец, была возможность — ударил.

Второй мяч стал следствием хороших действий Маевского. Убрал мяч под себя и точно пробил в дальний угол.

До 79-й минуте «Астана» играла идеально, пока не пропустила необязательный мяч. Там у соперника вместо удара получился прострел, приведший к голу. Благо, в самом конце матча забили в третий раз благодаря прекрасному исполнению в завершении Твумаси.

Что сказать — молодцы! Можно выделить всю команду. Разве что Муртазаев немного выпадал из игры. Но ничего, важно, что старался, отрабатывал как мог. За это тоже надо отдать должное.

Показательная игра во всех отношениях. Говорят, что в Варшаве будет другая игра, но играть-то можно с поляками. Поэтому у «Астаны» появились хорошие шансы пройти в следующий этап, — рассказал Есмагамбетов.

— Ждали от «Легии» более сильной игры?

— Я отмечал, что «Астана» пойдет вперед большими силами, чтобы многое прояснить в первом матче. С другой стороны, «Легия» огрызалась и у нее также возникали моменты. Но мне показалось, что для гостей было непривычно играть на искусственном поле. Все-таки европейские клубы не выступают на «синтетике». Чувствовалось, что долго к ней приспосабливались. А в Варшаве натуральный газон, поэтому и футбол другой получится с поддержкой местных трибун.

Правда, это не значит, что нужно отсиживаться в обороне. «Астане» следует искать счастье у чужих ворот. И, если забьет свой мяч, то уже точно пройдет в раунд плей-офф. А так, у «Легии» неплохой подбор игроков, есть и хорошие легионеры. Дома должна показать более остроатакующий и дерзкий футбол.

— В Польше утверждают, что игру сделали Кабананга и Твумаси. Разве не командная игра помогла «Астане» одержать столь яркую победу?

— Конечно, эта победа командная. Но мы, специалисты, можем оценивать игру отдельных футболистов. Исходя из этого можно сказать, что Кабананга и Твумаси хорошо действовали в конкретных ситуациях, отчего их и выделяют. Другое дело, если бы они всегда так играли.

В то же время мне понравился Мокин, несколько раз выручил команду. А в пропущенном голе его вины нет. Сейчас он смотрится неплохо, и Эричу придется хорошенько постараться, чтобы вернуть себе место в основе.

— И все же, мало кто из болельщиков ожидал от «Астаны» столько забитых мячей.

— Не исключено, что «Астана» играми против латвийского «Спартака» усыпила бдительность поляков. Еще Стойлов помог своими высказыванием о пяти процентах. Отсюда и такая невнятная игра могла получиться у «Легии». Мы сами поиграли в футбол и знаем, что такое недооценка соперника. Чуть расслабился и тебя по полной наказали.

Жаль, что не выиграли со счетом 3:0. В этом случае у «Легии» не оставалось бы шансов в ответной игре. Наши ребята по-любому отбились бы. Как бы то ни было, надо придерживаться своей игры.

Напомним, что первый матч «Астаны» и «Легии» на стадии третьего отборочного раунда Лиги чемпионов завершился со счетом 3:1 в пользу казахстанской команды. Видео всех голов можно посмотреть здесь. Ответная игра состоится 2 августа в Варшаве.