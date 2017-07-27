Сисенов: «Легия» играла так, как ей позволила «Астана»

Победа с разницей в два мяча, безусловно, делает шансы на победу в противостоянии с поляками достаточно большими для нашей команды, и теперь все казахстанцы с нетерпением будут ждать ответного поединка в Варшаве.



Корреспондент республиканского интернет-портала Sports.kz побеседовал об итогах первой игры с очевидцем поединка ветераном казахстанского футбола Тимуром Сисеновым.



— Тимур, счет вчерашнего матча 3:1 отражает ли в действительности то, что происходило на поле столичного стадиона?

— Да, счет встречи в Астане, действительно, показывает то, на что команды вчера наиграли. «Астана» вчера, на самом деле, заслужила своей игрой статус победителя матча.



— Если разобрать игру, в чем все же хозяева переиграли гостей из Польши?

— Прежде всего, преимущество казахстанского коллектива заключалось в явном настрое на победу в этой игре. Игроки «Астаны» в каждом напряженном моменте в борьбе за мяч и позицию буквально бросались на амбразуру и, подгоняемые трибунами, полностью выложились для победы в этом матче.



— Вчера в стартовом составе нашей команды появился нападающий Джордже Деспотович вместо полузащитника Срджана Граховаца. Насколько, по Вашему мнению, это решение было правильным?

— Я считаю, что Станимиру Стойлову все-таки виднее, кого выпускать на поле. «Астана» вчера сыграла в пять полузащитников с ярко выраженным нападающим Жуниором Кабанангой. Также, насколько мне показалось, играя в роли правого полузащитника, Патрик Твумаси был все же не на своем месте, — особенно в первом тайме, где он совершенно выпадал из игры. Но во второй половине встречи ганец своей игрой, конечно, себя реабилитировал, забив третий и очень нужный для своего коллектива гол.



— До первого забитого мяча у ворот «Астаны» пару раз возникали очень даже опасные моменты, в которых нас выручили Александр Мокин и Иван Маевский. Если бы хозяева все же пропустили первыми, как думаете, они смогли бы победить в дальнейшем?

— Да, — если бы «Астана» первой пропустила мяч, ей пришлось бы, мягко говоря, непросто. Не знаю, смогли бы они победить, если бы пропустили, но наши защитники во главе с Мокиным — молодцы, справились с опасными моментами у своих ворот и не позволили полякам открыть счет в матче.



— В первом тайме вместо травмированного Деспотовича на поле появился Роман Муртазаев. Со стороны казалось, что казахстанского нападающего подводило большое волнение в этом матче. А как Вы можете оценить действие Романа в данной встрече?

— Здесь Романа вполне можно понять — войти в такую напряженную игру со скамейки вот так неожиданно, из-за травмы партнера по команде, довольно непросто. Но Роман отыграл все же хорошо, — бился за каждый мяч, выиграл много единоборств. Тем самым он внес значительный вклад в общий успех своего коллектива.



— Пропущенный «Астаной» мяч — это вина центральных защитников Логвиненко и Аничича, или все же Шитова, который дал возможность исполнить прострел в штрафной своей команды?

— Что касается пропущенного гола в наши ворота, то никого из защитников я винить здесь не хочу и не буду. Даже Шитова обвинять в какой-либо ошибке не собираюсь. Прежде всего, как мне показалось, в том моменте был удар польского игрока по воротам, а не прострел, который уже на дальней штанге замкнул нападающий «Легии» Армандо Садику.



— Футболисты «Астаны» в этом матче получили четыре желтых карточки, гости же — ни одной. В некоторых моментах казалось, что венгерский арбитр должен был наказывать предупреждениями и игроков «Легии», но ограничивался устными замечаниями. Можно ли сказать, что судья относился снисходительнее к игрокам гостей, чем того требовала ситуация?

— В основном, в моментах, когда наши ребята получали предупреждения в виде желтых карточек, это касалось чисто игровых эпизодов. Наши футболисты боролись до конца на всех участках поля, были, что называется, заряженными, вследствие чего где-то и нарушали правила, которые тянули на наказания в виде предъявления арбитром «горчичников» игрокам «Астаны».



— От «Легии» во вчерашнем матче многие любители футбола ожидали, конечно, большего, чем она продемонстрировала. Чем можно объяснить столь невыразительную игру польского коллектива? Здесь сыграли фактор искусственного поля, недооценка соперника, дальний перелет, или все же просто «Астана» не дала сопернику продемонстрировать все, что тот умеет?

— Поляки вчера играли так, как это им позволила делать «Астана». Футболисты казахстанской команды были лучше во многих моментах этого матча, и это стало главным фактором поражения польского коллектива.



— В составе гостей по вчерашнему матчу Вам кто-нибудь запомнился своей игрой?

— Ну, я бы отметил автора забитого в ворота «Астаны» мяча Армандо Садику, игравшего под 99-м номером. Также, несмотря на три пропущенных мяча, уверенно в воротах действовал голкипер поляков Аркадиуш Маляж.



— А в астанинской дружине кого бы могли отметить?

— У «Астаны» вчера все ребята — молодцы, и сказать, что кто-то сыграл неважно, не могу. Хотелось бы, прежде всего, отметить во вчерашнем матче Жуниора Кабанангу. Этот форвард хорошо цеплялся за мяч, давая своей команде выйти из обороны в атаку. Ну, и его забитый гол, когда был открыт счет в игре, заслуживает уважения. Также можно отметить надежную игру Дмитрия Шомко и уверенные действия нашего вратаря Александра Мокина. В нескольких моментах он буквально спасал команду от не минуемого гола.



— Какая атмосфера была на трибунах во время матча? Насколько помогла казахстанским игрокам поддержка болельщиков?

— То, что творилось на трибунах стадиона «Астана Арена», было просто захватывающим зрелищем. Атмосфера оказалась потрясающей, мощная энергетика от активных болельщиков передавалась футболистам, и они отблагодарили их за это красивой победой. Хотелось бы, чтобы наш клуб все же прошел поляков, и чтобы «Астана» подарила своим болельщикам еще не один такой футбольный праздник в этом году в своих еврокубковых баталиях.



— Если перед первой игрой этих команд все же небольшое преимущество в противостоянии по итогам двух встреч болельщики и специалисты давали «Легии», то после победы казахстанцев со счетом 3:1 ситуация изменилась. Лично по Вашему мнению, на данный момент перед второй игрой у кого больше шансов выйти в следующий раунд?

— Тот гол, который забил на исходе матча Патрик Твумаси, делает шансы нашей команды на продолжение борьбы в еврокубках по итогам встреч против «Легии» очень даже огромными. 3:1 — это очень хороший задел перед ответным матчем в Варшаве.