«Краснодар» и «Зенит» разомнутся в Европе

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Краснодар» (Россия) — «Люнгбю» (Дания) (20.00 мск)

«Краснодар» является безоговорочным фаворитом противостояния с датским «Люнгбю» на пути к групповой стадии второго по значимости еврокубка.

«Люнгбю», созданный в 1921 году, в своей истории дважды становился чемпионом Дании и трижды побеждал в национальном Кубке, но последний трофей команды датирован знаковым для датского футбола 1992 годом, когда желто-черные первенствовали в Суперлиге.

С тех выступления команды шли по нисходящей, и дважды клуб оказывался за бортом элитного дивизиона страны. Собственно, последний раз «Люнгбю» выступал в первом дивизионе в позапрошлом сезоне, выиграв его и вернувшись в Суперлигу.

От команды никто не ждал особенной прыти, но она смогла пробиться по итогам первого этапа чемпионата в шестерку претендентов на чемпионство.

И хотя реально претендовал на титул только флагман футбола скандинавской страны «Копенгаген», «Люнгбю» может занести себе и вторую часть сезона в актив. Команда всего на четыре очка отстала от «Брондбю», на столько же обошла «Мидтьюлланд» и стала третьей!

Этот успех стал для скромного клуба первым как раз с того 1992 года, а поспособствовали ему победы в двух последних турах как раз над «Копенгагеном» (3:1) и «Мидтьюлландом» (3:0).

«Люнгбю» пробился в квалификацию Лиги Европы, которую начинал с первой стадии и уже успел пройти сначала валлийский «Бангор Сити» (1:0, 3:0), а затем и — весьма неожиданно — чешский «Слован» из Либереца (1:0, 2:1).

Футбол Лига Европы 2017/2018 3-й отборочный раунд, 27.07.2017, 20:00 -:- Краснодар Люнгбю

Попутно подопечные Давида Нильсена стартовали и на внутренней арене, разделавшись в первом туре с «Силькеборгом» (2:1), но затем потерпев крупное поражение от едва не вылетевшего в прошлом сезоне «Хорсенса» (1:4).

Соперник у «Краснодара», честно говоря, ничем не примечательный и явно уступающий команде Игоря Шалимова в классе, а внимание привлекает, пожалуй, только наличие в составе датчан защитника Микаэля Лумба, который три года принадлежал питерскому «Зениту» и провел за него в 2010 году три матча.

У «Краснодара» есть проблемы с составом, но даже отсутствие Федора Смолова, Рикардо Лаборде и Торнике Окриашвили не должно негативно сказаться на шансах подопечных Шалимова.

Можно практически не сомневаться, что главный тренер применит ротацию и шансы получат те, кто на старте сезона либо не играл, либо провел на поле немного времени, как, например, воспитанники клуба Илья Жигулёв и Магомед-Шапи Сулейманов, выходившие на замены в матчах РФПЛ.

Прогноз «Газеты.Ru»: победа «Краснодара» — 3:0.

«Бней-Йегуда» (Израиль) — «Зенит» (Россия) (20.30 мск)

Достижения израильского «Бней-Йегуды» сопоставимы с успехами «Люнгбю» — соперник «Зенита» выиграл один чемпионат страны в своей истории в 1990 году, а еще трижды становился обладателем Кубка Израиля.

Собственно, благодаря победе в этом турнире в 2017 году «Бней-Йегуда» и попал в Лигу Европы, так как в израильском чемпионате он финишировал только 11-м, неподалеку от зоны вылета.

Правда, в отличие от датчан, еврокубки для бело-оранжевых не являются диковинков. «Бней-Йегуда» уже пять раз участвовал в Лиге Европы, но так пока ни разу и не добрался до группового этапа турнира.

Ближе всего израильтяне были к этому достижению в 2009 году, но в решающем квалификационном раунде уступили голландскому ПСВ (0:1, 0:1).

В этом сезоне чемпионат Израиля еще не стартовал, а во втором раунде квалификации ЛЕ, с которого команда и начала путь, «БЙ» одолел словацкий «Тренчин», создав себе задел в домашнем поединке (2:0, 1:1).

С точки зрения состава, клуб, за который выступали Виктор Чанов, отыгравший три года в «Зените» Сергей Герасимец и еще несколько футболистов из бывшего СССР, а также известный нигерийский голкипер Винсент Эньеама, сейчас вряд ли вызывает какой-то интерес.

Футбол Лига Европы 2017/2018 3-й отборочный раунд, 27.07.2017, 20:30 -:- Бней-Иегуда Зенит

«Зенит» с Роберто Манчини во главе для израильтян — космос, и даже жара, стоящая сейчас в стране, вряд ли станет дополнительным фактором в пользу хозяев.

Манчини отвергает разговоры о ротации из-за слабости соперника, собираясь основным составом формировать у своих подопечных психологию и тонус победителей.

Впрочем, сине-бело-голубые обладают таким ростером, что какие-то изменения неизбежны и внутри основной обоймы.

Особенно сейчас интересно формирование стартового состава в группе атаки клуба, где Артем Дзюба не собирается сдавать позиций, но его конкуренты Себастьян Дриусси (дубль против «Рубина») и Александр Кокорин (гол в Хабаровске и пас с «Рубином») уже набрали по два балла по системе «гол+пас».

Прогноз «Газеты.Ru»: победа «Зенита» — 0:2.