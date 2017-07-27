Классный час

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BXBKXdWlGbE/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от F.C. Astana (@fca.astana)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-07-26T17:28:08+00:00">Июл 26 2017 в 10:28 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Особенно радует то, что выигрыш этот вполне, кажется, даже можно отнести в разряд побед на классе — уже потому, что квалификация собранных в составе «Астаны» исполнителей и уровень казахстанской команды в целом оказались как минимум не ниже, чем у хваленого оппонента. А помноженное на строгую дисциплину на поле и грамотную тактическую гибкость, все это вылилось в итоге в положительный для сильнейшей команды Казахстана результат.



Хозяева поля рванули к воротам соперника едва ли не со стартовым свистком. Впрочем, отбившись от первых наскоков, поляки продемонстрировали, что прибыли в далекую Астану вовсе не отсиживаться в обороне. Здесь необходимо отдать должное Александру Мокину, сразу в нескольких эпизодах серьезно выручившему своих одноклубников. А потом уже, по истечении стартовых получаса встречи, начал свой отчет тот самый классный час игрового времени, который, думается, в памяти отечественных болельщиков и специалистов задержится надолго.



О неудержимости Патрика Твумаси, таранности Жуниора Кабананги, боевитости Ласло Кляйнхайслера и ярко проявленных лучших качествах других игроков «Астаны» рассказывать особо, наверно, лишний раз не стоит, — кто хотел, тот все и без того видел. Вспомним лучше, как игроки нашего чемпиона заставляли капитулировать высокомерных своих оппонентов.



В первом мяче деятельно поучаствовал венгерский легионер хозяев. Находясь, казалось, в очевидно проигрышной позиции, Ласло все же вступил в борьбу в воздухе и доставил мяч своему центрфорварду. А там уже Жуниор, принявший передачу спиной к чужим воротам, блеснул талантом, развернувшись на ограниченном пятачке пространства под внимательным наблюдением двух защитников «Легии» и довольно неожиданно разяще пробив без замаха с левой. Рикошет от одного из поляков лишь усугубил тщетность усилий Аркадиуша Маляжа по спасению своих ворот.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BXBK0a1Fmlt/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от F.C. Astana (@fca.astana)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-07-26T17:32:05+00:00">Июл 26 2017 в 10:32 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>





Не успели, казалось, гости прийти в себя, как получили вторую пробоину в борту своего корабля. Казалось, атака хозяев поля по левому флангу уже почти захлебнулась, когда мяч прибыл к находящемуся на подступах к чужой штрафной Ивану Маевскому. Одним легким незамысловаты движением оставив не у дел сразу двух соперников, белорус зряче мастерски катнул мяч под дальнюю штангу. Отчаянный прыжок кипера варшавян лишь продемонстрировал всю расчетливость данного удара.



На этом время первой половины отчетной встречи истекло, а после возобновления игры гости пошли вперед. Что им, собственно, оставалось, при 2:0 не в их пользу на табло?.. Наши отвечали не менее острыми, чем атаки поляков, контрвыпадами. И футболистам «Легии» удалось создать несколько опасных моментов в нашей штрафной, завершившихся в итоге одним взятием ворот «Астаны». Правда, в этом голе, скорее, заслуга не хозяев, а провал потерявших на какое-то мгновение концентрацию защитников казахстанской команды, оставивших совершенно без опеки на дальней штанге Армандо Садику. Однако создавшаяся ситуация хозяев поля не устраивала категорически. И Кабананга с Твумаси сумели (и успели!) ответить назойливым визави мастерской контратакой, в финале которой легконогий ганец расправился со стражем ворот хозяев.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BXBNT2mBEm1/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от F.C. Astana (@fca.astana)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-07-26T17:53:51+00:00">Июл 26 2017 в 10:53 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>





Что еще сказать по прошедшему поединку? Игроки «Легии», конечно же, технически оснащены очень хорошо, — с мячом эти исполнители, что называется, на ты. Но в этом поединке, создавалось впечатление, этот самый мяч порой был не иначе как на Вы с Твумаси, Кабанангой, Кляйнхайслером. Маевским, Мокиным…



В целом, безусловно, «Астана» добилась достаточно устраивающего ее результата стартового поединка этого такого важного для обоих соперников двухматчевого противостояния. Очень обидно, конечно, что пропустили наши такой ненужный гол… Невероятно жаль, что сами не реализовали больше имевшихся моментов у чужих ворот. Но тут присутствовал реальный риск, слишком увлекшись наступательными действиями, не отстоять то, чего удалось достигнуть. Так что здесь все далеко не столь однозначно.



В целом же, деклассирование «легионеров», в общем, зафиксировано. Будем теперь ждать продолжения процесса.



Спасибо, «Астана»! И классного тура в Варшаву!