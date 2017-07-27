Казахстан вернулся в ТОП-10 рейтинга сезона еврокубков

Увлекательнейшее зрелище предложил вчера вечером собравшимся на трибунах «Астана Арены», у экранов телевизоров, перед мониторами компьютеров и дисплеями гаджетов многочисленным казахстанским любителям футбола чемпион нашей страны. «Астана» полностью переиграла на своей территории команду сильнейшего клуба Польши, которую почти все уверенно зачисляли в фавориты данного двухматчевого противостояния по умолчанию.