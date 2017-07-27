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https://sport.mail.ru/news/football-eurocups/30504795/
27 июля 2017, 10:31 | Футбол: Еврокубки | Sports.kz

Казахстан вернулся в ТОП-10 рейтинга сезона еврокубков

Благодаря домашней победе «Астаны» над «Легией» в квалификации Лиги Чемпионов (3:1) Казахстан вновь вошел в десятку сильнейших стран текущего еврокубкового сезона, сообщает Sports.kz.

С коэффициентом 2,000 наша страна поднялась с 13-го места на девятое. Аналогичный коэффициент сезона имеет опережающая Казахстан Швеция и идущий следом Лихтенштейн, однако имеющие разницу в дополнительных показателях.

Полностью ТОП-10 выглядит так:
1. Кипр — 2,875
2. Израиль — 2,750
3. Дания — 2,500
4. Азербайджан — 2,375
5. Норвегия — 2,375
6. Англия — 2,285
7. Македония — 2,125
8. Швеция — 2,000
9. Казахстан — 2,000
10. Лихтенштейн — 2,000.

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