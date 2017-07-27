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27 июля 2017, 1:22 | Футбол: Еврокубки | Советский спорт

Александр Хацкевич: Наша игра через фланги в итоге принесла результат

Главный тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич поделился впечатлениями от победы над командой «Янг Бойз (3:1) в первом матче третьего раунда квалификации Лиги чемпионов.

— «Янг Бойз» немного изменил свою привычную тактическую схему, — приводит слова Хацкевича официальный сайт «Динамо». — Когда мы увидели их состав, расстановка была немного неожиданной для нас, поскольку в тех играх, которые мы просматривали, был фактически один и тот же состав. А в этой игре они укрепили центральную зону.

Но те моменты, которые мы показывали ребятам на теоретических занятиях — больше игры через фланги, скорость на флангах — в первом тайме сработали. Во втором тайме также создавались хорошие моменты из зон правого и левого защитника. Больше с левого фланга команды «Янг Бойз», потому что Тамаш больше играл с акцентом на оборону. В середине было достаточно много футболистов, соперник насытил центральную зону, но наша игра через фланги в итоге принесла результат.

26.07.2017 19:30 3-й отборочный раунд: 3-й отборочный раунд. Турнир 15 НСК Олимпийский
Динамо К 3:1 Янг Бойз
Первый тайм: 2:0
Главные тренеры
Александр Хацкевич Ади Хюттер
Голы
15′ Андрей Ярмоленко 10
34′ Дьемерси Мбокани  
90+3′ Денис Гармаш 19
  54609 90+1′
Составы
Денис Гармаш 19
Андрей Ярмоленко 10
Дьемерси Мбокани  
  Кристиан Фаснахт
Статистика
0 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Андреас Экберг (Швеция)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
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