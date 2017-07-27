Александр Хацкевич: Наша игра через фланги в итоге принесла результат

— «Янг Бойз» немного изменил свою привычную тактическую схему, — приводит слова Хацкевича официальный сайт «Динамо». — Когда мы увидели их состав, расстановка была немного неожиданной для нас, поскольку в тех играх, которые мы просматривали, был фактически один и тот же состав. А в этой игре они укрепили центральную зону.

Но те моменты, которые мы показывали ребятам на теоретических занятиях — больше игры через фланги, скорость на флангах — в первом тайме сработали. Во втором тайме также создавались хорошие моменты из зон правого и левого защитника. Больше с левого фланга команды «Янг Бойз», потому что Тамаш больше играл с акцентом на оборону. В середине было достаточно много футболистов, соперник насытил центральную зону, но наша игра через фланги в итоге принесла результат.