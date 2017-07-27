На пути в групповой этап: «Зенит» и «Краснодар» стартуют в футбольной Лиге Европы

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«Краснодар» первый матч с датским «Люнгбю» проведет на своем поле, начало встречи в 20:00 мск. «Зенит» сыграет в гостях с израильским клубом «Бней Иегуда», игра начнется в 20:30 мск. Ответные матчи состоятся 3 августа.

Футбол Лига Европы 2017/2018 3-й отборочный раунд, 27.07.2017, 20:30 -:- Бней-Иегуда Зенит

«ЗЕНИТ» ПРОТИВ БЫВШЕЙ КОМАНДЫ ГЕРАСИМЦА.

Соперник питерцев «Бней Иегуда» — скромный клуб, не хватающий с неба звезд. В прошлом сезоне он занял одиннадцатое место из четырнадцати в чемпионате Израиля, а попал в Лигу Европы благодаря победе в Кубке страны. Клуб «Бней Иегуда» примечателен тем, что в 1993—1996 годах в его составе играл и забивал форвард Сергей Герасимец, впоследствии выступавший и за «Зенит». В текущем розыгрыше Лиги Европы израильская команда одолела словацкий «Тренчин» (1:1, 2:0) во втором квалификационном раунде.

До старта в Лиге Европы «Зенит» одержал две победы в чемпионате России — над «СКА-Хабаровском» (2:0) и казанским «Рубином» (2:1). Причем вторую победу питерцы добыли уже в добавленное ко второму тайму время. «Как говорил Наполеон, каждый нуждается в удаче. Но дело не только в ней. Мы должны выработать в себе менталитет победителя, который не будет зависеть от внешних факторов. Мы готовы ехать в Израиль и побеждать во что бы то ни было», — сказал главный тренер «Зенита» Роберто Манчини.

«Сине-бело-голубые» отправились на матч практически оптимальным составом. В Израиль не полетел защитник Игорь Смольников, полностью отыгравший обе встречи чемпионата России.

По словам защитника питерцев Доменико Кришито, жара и влажность в Петах-Тикве точно не помешают «Зениту» во время матча. «Это точно не будет препятствием для нас. Мы сегодня (в среду) попытаемся привыкнуть к такой погоде, — сказал Кришито в ответ на вопрос, сложно ли будет “Зениту” играть в таких климатических условиях. — Конечно, в России мы не играем в таких условиях, но жара и влажность точно не станут преградами. Мы приехали сюда, конечно же, чтобы побеждать. Несмотря на то, что нам будет противостоять слаженная и организованная команда, мы должны проходить в следующий этап, поскольку Лига Европы — очень важный для нас турнир».

Футбол Лига Европы 2017/2018 3-й отборочный раунд, 27.07.2017, 20:00 -:- Краснодар Люнгбю

«КРАСНОДАР» ПРОТИВ ВОЗРАСТНОГО «ЛЮНГБЮ».

«Краснодар», как и «Зенит», стартует в Лиге Европы с третьего отборочного раунда. Противником «быков» будет «Люнгбю», который провел в квалификации уже четыре матча. На пути к «Краснодару» датский клуб по сумме двух встреч одолел сначала валлийский «Бангор Сити», а затем словацкий «Слован». В составе «Люнгбю» выступает экс-зенитовец Микаэль Лумб, о чем напомнил руководитель селекционной службы «Краснодара» Максим Бузникин.

«В целом по уровню «Люнгбю» не сравнится с «Краснодаром», чемпионат России сильнее датского, — сказал Бузникин агентству «Р-Спорт». — Тем не менее это матчи на вылет. Здесь нельзя недооценивать противника или наплевательски относиться к данным матчам. «Люнгбю» в прошлом сезоне занял третье место в своем чемпионате, это достаточно возрастная опытная команда. Много ветеранов, есть защитник Лумб, который когда-то играл, хотя это сильно сказано, был в петербургском «Зените».

«Краснодар» подходит к еврокубковым баталиям на фоне двух побед в чемпионате России над «Рубином» (2:1) и «Тосно» (2:0). По мнению главного тренера «быков» Игоря Шалимова, главная задача его команды в первом матче с «Люнгбю» — сыграть «на ноль».

«Легкой прогулки не будет. Завтра у нас выйдет боевой состав, — сказал Шалимов накануне встречи. — Нельзя допустить, чтобы игроки недооценивали соперника. У нас есть уверенность, что тот состав, который выйдет завтра на поле, сможет выполнить задачу и добиться нужного результата. Для нас не имеет значения, где играть вторую игру: дома или на выезде. Наша задача — сыграть завтра «на ноль».