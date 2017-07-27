Премьера китайского «Милана». Фаворит стартует в Румынии
Сегодня стартует 3-й отборочный раунд Лиги Европы.
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Помимо «Зенита» и «Краснодара» выступления в еврокубке начнут «Милан», потративший десятки миллионов на известных новичков, а также пражская «Спарта» и «Сьон», за которые играют бывшие футболисты ЦСКА и «Спартака».
Отборочные раунды второго по значимости еврокубка — явно не то место, где стоит ждать россыпи матчей с яркими вывесками. Суперклубы заглядывают сюда нечасто. Однако в этот раз как минимум одной игры Лиги Европы действительно ждет весь футбольный мир. В четверг мы увидим в деле новый «Милан», который всерьез настроен вернуть былую славу. Занимательная штука: в комнате для трофеев
Премьера нового миланского проекта, финансируемого китайцами, состоится в румынской Крайове. Пока не совсем понятно, будет ли Винченцо Монтелла выставлять против «Университати» всех новичков, но никаких преград к тому, чтобы первую официальную игру за «красно-черных» провели Бонуччи, Хакан Чалханоглу, Билья и Андре Силва, нет — все звезды здоровы и готовы к дебюту.
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Российские болельщики помимо «Зенита» и «Краснодара» наверняка будут с особым вниманием следить и за «Сьоном», и за «Спартой», за которые выступают наши соотечественники —
Швейцарцы уже успели стартовать в местном чемпионате. «Сьон» на выезде добыл победу над «Туном», а Митрюшкин отыграл весь матч и сохранил свои ворота в неприкосновенности. Теперь у российского голкипера на очереди свидание с «Судувой». На ранних стадиях отбора литовцы играли исключительно с соседями — солигорским «Шахтером» из Белоруссии и латвийской «Лиепаей». И тех и других «Судува» прошла весьма натужно. «Сьон», по всей видимости, станет для нее непреодолимым препятствием, а Митрюшкин вполне может рассчитывать на очередной «сухарь».
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А в Петербурге наверняка с особым вниманием будут следить за поединком «Марселя» и «Остенде». Ломбертс, отыгравший 10 сезонов за «Зенит», дебютирует в бельгийской команде на «Велодроме».
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