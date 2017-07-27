Премьера китайского «Милана». Фаворит стартует в Румынии

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Помимо «Зенита» и «Краснодара» выступления в еврокубке начнут «Милан», потративший десятки миллионов на известных новичков, а также пражская «Спарта» и «Сьон», за которые играют бывшие футболисты ЦСКА и «Спартака».

Отборочные раунды второго по значимости еврокубка — явно не то место, где стоит ждать россыпи матчей с яркими вывесками. Суперклубы заглядывают сюда нечасто. Однако в этот раз как минимум одной игры Лиги Европы действительно ждет весь футбольный мир. В четверг мы увидим в деле новый «Милан», который всерьез настроен вернуть былую славу. Занимательная штука: в комнате для трофеев красно-черных хранятся семь Кубков чемпионов, два Кубка кубков и ни одного Кубка УЕФА. Начать возрождение с завоевания недостающего еврокубка было бы очень красиво.

Футбол Лига Европы 2017/2018 3-й отборочный раунд, 27.07.2017, 21:00 -:- Университатя Кр Милан

Премьера нового миланского проекта, финансируемого китайцами, состоится в румынской Крайове. Пока не совсем понятно, будет ли Винченцо Монтелла выставлять против «Университати» всех новичков, но никаких преград к тому, чтобы первую официальную игру за «красно-черных» провели Бонуччи, Хакан Чалханоглу, Билья и Андре Силва, нет — все звезды здоровы и готовы к дебюту.

«Фенербахче» до миланской активности на трансферном рынке далеко, но кое-какие интересные приобретения у них тоже имеются. В матче «желтых канареек» против «Штурма» мы вполне можем стать свидетелями дебюта Вальбуэна, Дирара и Ислы. Кажется, у такой компании не должно возникнуть проблем с австрийцами, но печальный опыт «Галатасарая» заставляет следить за этой парой с особым вниманием. Принципиальный соперник «желтых канареек» ухитрился вылететь в предыдущем раунде от шведского «Эстерсунда». В «Фенере» наверняка не только порадовались соседскому позору, но и напряглись — теперь на команде Айкута Коджамана лежит двойная ответственность за весь турецкий футбол.

Российские болельщики помимо «Зенита» и «Краснодара» наверняка будут с особым вниманием следить и за «Сьоном», и за «Спартой», за которые выступают наши соотечественники — экс-спартаковец Антон Митрюшкин и экс-армеец Вячеслав Караваев.

Швейцарцы уже успели стартовать в местном чемпионате. «Сьон» на выезде добыл победу над «Туном», а Митрюшкин отыграл весь матч и сохранил свои ворота в неприкосновенности. Теперь у российского голкипера на очереди свидание с «Судувой». На ранних стадиях отбора литовцы играли исключительно с соседями — солигорским «Шахтером» из Белоруссии и латвийской «Лиепаей». И тех и других «Судува» прошла весьма натужно. «Сьон», по всей видимости, станет для нее непреодолимым препятствием, а Митрюшкин вполне может рассчитывать на очередной «сухарь».

Футбол Лига Европы 2017/2018 3-й отборочный раунд, 27.07.2017, 21:30 -:- Црвена Звезда Спарта П

Воспитанник ЦСКА Караваев сыграет против красно-белых. Пражанам достался едва ли не самый серьезный соперник из всех возможных на этой стадии — «Црвена Звезда». По пути к третьему отборочному раунду сербы обыграли мальтийскую «Флориану» и казахстанский «Иртыш». Забавно, что одним из летних приобретений «Спарты» стал полузащитник «Црвены Звезды» Плавшич. Теперь он имеет все шансы дебютировать за новый клуб в матче против старой команды.

А в Петербурге наверняка с особым вниманием будут следить за поединком «Марселя» и «Остенде». Ломбертс, отыгравший 10 сезонов за «Зенит», дебютирует в бельгийской команде на «Велодроме».