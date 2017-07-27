Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-eurocups/30504030/
27 июля 2017, 0:11 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

«Брюгге» — «Истанбул Башакшехир» — 3:3. Бельгийский клуб ушёл от поражения

«Брюгге» (Бельгия) и «Истанбул Башакшехир» (Турция) сыграли вничью в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Встреча проходила в Брюгге на стадионе «Ян Брейдель» и завершилась со счётом 3:3.

В составе «Брюгге» дубль оформил Стефано Денсвил, ещё один мяч забил Эммануэль Деннис. За клуб «Истанбул Башакшехир» два гола провёл Моссоро, однажды отличился Элджеро Элиа.

Ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между этими командами состоится 2 августа в Турции.

26.07.2017 22:00 3-й отборочный раунд: 3-й отборочный раунд. Турнир 15 Jan Breydelstadion
Брюгге 3:3 Истанбул ББ
Первый тайм: 2:0
Главные тренеры
Мишель Прюдомм Абдуллах Авджи
Голы
6′ 51970  
16′ Стефано Денсвил 24
79′ Стефано Денсвил 24
  23098 59′
  14620 64′
  23098 74′
Составы
Стефано Денсвил 24
Эммануэл Бонавентуре  
  Марсиу Моссору
  Элджеро Элиа
Статистика
0 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Паоло Сильвио Маццолени (Италия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Истанбул ББ
Новости Матчи Состав Статистика
Брюгге
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Еврокубков

Еще 7 новостей  Все новости
25 июля

Мэр французского города публично съел крысу из-за поражения «ПСЖ» «Барселоне»

«Ельцин выпил пару рюмок и пообещал: всем дадут машины и квартиры»

Уткин: комментарий «Матча» по уходу Карпина не выдерживает критики