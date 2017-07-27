«Брюгге» — «Истанбул Башакшехир» — 3:3. Бельгийский клуб ушёл от поражения
«Брюгге» (Бельгия) и «Истанбул Башакшехир» (Турция) сыграли вничью в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.
Встреча проходила в Брюгге на стадионе «Ян Брейдель» и завершилась со счётом 3:3.
В составе «Брюгге» дубль оформил Стефано Денсвил, ещё один мяч забил Эммануэль Деннис. За клуб «Истанбул Башакшехир» два гола провёл Моссоро, однажды отличился Элджеро Элиа.
Ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между этими командами состоится 2 августа в Турции.
|26.07.2017 22:00
|3-й отборочный раунд: 3-й отборочный раунд. Турнир 15
|Jan Breydelstadion
|Брюгге
|3:3
|Истанбул ББ
|Первый тайм: 2:0
Главные тренеры
|Мишель Прюдомм
|Абдуллах Авджи
Голы
|
|
Составы
|
|
Статистика
|0
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
Судьи
|Главный судья
|Паоло Сильвио Маццолени (Италия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter