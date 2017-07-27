Встреча проходила в Брюгге на стадионе «Ян Брейдель» и завершилась со счётом 3:3.

В составе «Брюгге» дубль оформил Стефано Денсвил, ещё один мяч забил Эммануэль Деннис. За клуб «Истанбул Башакшехир» два гола провёл Моссоро, однажды отличился Элджеро Элиа.

Ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между этими командами состоится 2 августа в Турции.