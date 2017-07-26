«Ницца» сыграла вничью с «Аяксом», «Селтик» и «Русенборг» победителя не выявили
В первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов французская «Ницца» принимала на своём поле голландский «Аякс».
Встреча проходила на стадионе «Альянц Ривьера» и завершилась со счётом 1:1.
Точный удар Марио Балотелли позволил «Ницце» выйти вперёд в счёте на 32-й минуте, однако гостям из Амстердама удалось сравнять на 49-й минуте, когда отличился Донни ван де Бек.
В других матчах дня шотландский «Селтик» на своём поле сыграл вничью с норвежским «Русенборгом» (0:0), а словенский «Марибор» добился победы над исландским «Хабнарфьордюром» (1:0).
Во всех этих противостояниях ответные матчи состоятся 2 августа.
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