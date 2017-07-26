«Вииторул» под руководством Хаджи победил АПОЭЛ в первом матче квалификации ЛЧ
«Вииторул» (Румыния) выиграл у клуба АПОЭЛ (Кипр) в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.
Встреча проходила в Овидиу (Румыния) на стадионе «Центральный» и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.
Единственный гол на 75-й минуте забил нападающий Кристиан Ганя.
Ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между этими командами состоится 2 августа в Никосии (Кипр) на стадионе «ГСП».
Главным тренером «Вииторула» является знаменитый в прошлом футболист Георге Хаджи.
|26.07.2017 21:00
|3-й отборочный раунд
|Central Stadium Hagi Academy
Главные тренеры
|Георге Хаджи
|Марио Бен
Голы
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Составы
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Статистика
|2
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
Судьи
|Главный судья
|Паоло Валери (Италия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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