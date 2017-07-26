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26 июля 2017, 23:10 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

«Вииторул» под руководством Хаджи победил АПОЭЛ в первом матче квалификации ЛЧ

«Вииторул» (Румыния) выиграл у клуба АПОЭЛ (Кипр) в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Встреча проходила в Овидиу (Румыния) на стадионе «Центральный» и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.

Единственный гол на 75-й минуте забил нападающий Кристиан Ганя.

Ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между этими командами состоится 2 августа в Никосии (Кипр) на стадионе «ГСП».

Главным тренером «Вииторула» является знаменитый в прошлом футболист Георге Хаджи.

26.07.2017 21:00 3-й отборочный раунд Central Stadium Hagi Academy
Вииторул 1:0 АПОЭЛ
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Георге Хаджи Марио Бен
Голы
75′ Кристьян Ганя  
Составы
Кристьян Ганя  
63′ 90+3′ Джордже Цукудян  
Статистика
2 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Паоло Валери (Италия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
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