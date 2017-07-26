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26 июля 2017, 23:08 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

Игроки «Ниццы» поддержали Нури в матче Лиги чемпионов с «Аяксом»

Футболисты «Ниццы» перед началом первого домашнего матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов с «Аяксом» поддержали полузащитника голландской команды Абдельхака Нури, сообщает пресс-служба французского клуба.

Игроки «Ниццы» вышли на поле в белых футболках, на которых была нанесена надпись: «Оставайся сильным, Аппи».

Нури потерял сознание в товарищеском матче с «Вердером» и находился в состоянии искусственной комы, пока накануне не был отключён от аппарата искусственного дыхания. Сейчас 20-летний игрок может дышать самостоятельно. Его состояние оценивается как стабильное, однако врачи уверены, что повреждения мозга необратимы. Тем не менее родственники Абдельхака продолжают верить в чудо.

В сезоне-2016/17 Нури принял участие в 41 матче в составе «Аякса», забил 11 голов и сделал 14 результативных передач.

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