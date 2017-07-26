Игроки «Ниццы» поддержали Нури в матче Лиги чемпионов с «Аяксом»

Игроки «Ниццы» вышли на поле в белых футболках, на которых была нанесена надпись: «Оставайся сильным, Аппи».

Нури потерял сознание в товарищеском матче с «Вердером» и находился в состоянии искусственной комы, пока накануне не был отключён от аппарата искусственного дыхания. Сейчас 20-летний игрок может дышать самостоятельно. Его состояние оценивается как стабильное, однако врачи уверены, что повреждения мозга необратимы. Тем не менее родственники Абдельхака продолжают верить в чудо.

В сезоне-2016/17 Нури принял участие в 41 матче в составе «Аякса», забил 11 голов и сделал 14 результативных передач.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="fr" dir="ltr">Les recrues présentées avant l'échauffement ?⚫<a href="https://twitter.com/hashtag/OGCNAJAX?src=hash">#OGCNAJAX</a> <a href="https://t.co/crTxr0PjD5">pic.twitter.com/crTxr0PjD5</a></p>— OGC Nice (@ogcnice) <a href="https://twitter.com/ogcnice/status/890276325772201984">26 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>