Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-eurocups/30503742/
26 июля 2017, 22:56 | Футбол: Еврокубки | Прессбол

Минское «Динамо» — клуб, проведший наибольшее число игр в квалификации Кубка УЕФА и Лиги Европы

Минское «Динамо» является клубом, проведшим наибольшее число матчей в квалификации Кубка УЕФА / Лиги Европы.

Минское Динамо является клубом проведшим наибольшее число матчей в квалификации Кубка <span class=error>УЕФА</span> / Лиги Европы. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Минчане за всю историю турнира участвовали в 62 отборочных играх. Лидерство в своеобразной номинации «Динамо» делит с хорватским «Хайдуком» (62 встречи), следом идет кипрская «Омония» (60).

Динамо Мн
Новости Матчи Состав Статистика
Все спортивные новости Беларуси
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Еврокубков

Рулевой АЕКа Иманоль Идьякес: «Динамо»? У нас хороший шанс пройти дальше

Рулевой АЕКа Иманоль Идьякес: «Динамо»? У нас хороший шанс пройти дальше

Главный тренер кипрского АЕКа Иманоль Идьякес на послематчевой пресс-конференции по итогам домашней игры с «Корк Сити» (1:0) высказал намерение пройти минское «Динамо» в 3-м квалификационном раунде Лиги Европы.
Еще 7 новостей  Все новости
31 декабря

Анатолий Капский: я не злой, но иногда нужно включать плохого

Павел Савицкий: не хочу наступать Капскому на горло

THE. В Борисове нет глоров БАТЭ