Sportowefakty.wp.pl: Проблема «Легии» была не в искусственном газоне, а в плохой игре
Журналист Sportowefakty.wp.pl Марек Вавжиновски поделился впечатлениями от первого матча третьего отборочного раунда Лиги Чемпионов «Астана» — «Легия» (3:1), сообщает Sports.kz.
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«“Легия” проиграла со счетом 1:3, но, глядя на игру команды, все могло и должно было быть хуже. Она не была похожа на команду с лигочемпионскими амбициями. Поражение в Казахстане вскрыло ее слабые стороны. Комментаторы телеканала TVP называют проблемой искусственный газон, но это звучит неправдоподобно: на самом же деле проблема “Легии” — в плохой игре, и, что важно, — в матче против среднего соперника», — пишет автор.
Ответный матч состоится 2 августа в Варшаве.
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