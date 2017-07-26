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26 июля 2017, 22:37 | Футбол: Еврокубки | Sports.kz

Sportowefakty.wp.pl: Проблема «Легии» была не в искусственном газоне, а в плохой игре

Журналист Sportowefakty.wp.pl Марек Вавжиновски поделился впечатлениями от первого матча третьего отборочного раунда Лиги Чемпионов «Астана» — «Легия» (3:1), сообщает Sports.kz.

Журналист Sportowefakty.wp.pl <span class=error>Марек</span> Вавжиновски поделился впечатлениями от первого матча третьего отборочного раунда Лиги Чемпионов <span class=error>Астана</span> — <span class=error>Легия</span> (3:1) сообщает Sports.kz. Увеличить
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«“Легия” проиграла со счетом 1:3, но, глядя на игру команды, все могло и должно было быть хуже. Она не была похожа на команду с лигочемпионскими амбициями. Поражение в Казахстане вскрыло ее слабые стороны. Комментаторы телеканала TVP называют проблемой искусственный газон, но это звучит неправдоподобно: на самом же деле проблема “Легии” — в плохой игре, и, что важно, — в матче против среднего соперника», — пишет автор.

Ответный матч состоится 2 августа в Варшаве.

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