Sportowefakty.wp.pl: Проблема «Легии» была не в искусственном газоне, а в плохой игре

«“Легия” проиграла со счетом 1:3, но, глядя на игру команды, все могло и должно было быть хуже. Она не была похожа на команду с лигочемпионскими амбициями. Поражение в Казахстане вскрыло ее слабые стороны. Комментаторы телеканала TVP называют проблемой искусственный газон, но это звучит неправдоподобно: на самом же деле проблема “Легии” — в плохой игре, и, что важно, — в матче против среднего соперника», — пишет автор.



Ответный матч состоится 2 августа в Варшаве.