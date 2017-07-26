«Ред Булл Зальцбург» сыграл вничью с «Риекой», «Хапоэль» Б-Ш обыграл «Лудогорец»
В первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Ред Булл Зальцбург» принимал «Риеку».
Встреча проходила на «Ред Булл Арене» и завершилась со счётом 1:1.
На 30-й минуте Марио Гавранович вывел вперёд в счёте гостей, однако на 49-й минуте австрийцам удалось отыграться после точного удара Хван Хи Чана.
В другом матче дня «Хапоэль» из
Ответные матчи «Риека» — «Ред Булл Зальцбург» и «Лудогорец» — «Хапоэль» состоятся 2 августа.
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