«Ред Булл Зальцбург» сыграл вничью с «Риекой», «Хапоэль» Б-Ш обыграл «Лудогорец»

Встреча проходила на «Ред Булл Арене» и завершилась со счётом 1:1.

На 30-й минуте Марио Гавранович вывел вперёд в счёте гостей, однако на 49-й минуте австрийцам удалось отыграться после точного удара Хван Хи Чана.

В другом матче дня «Хапоэль» из Беэр-Шева на своём поле обыграл «Лудогорец» со счётом 2:0. В составе израильской команды отличились Тони и Майкл Охана.

Ответные матчи «Риека» — «Ред Булл Зальцбург» и «Лудогорец» — «Хапоэль» состоятся 2 августа.