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26 июля 2017, 22:10 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

«Ред Булл Зальцбург» сыграл вничью с «Риекой», «Хапоэль» Б-Ш обыграл «Лудогорец»

В первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Ред Булл Зальцбург» принимал «Риеку».

Встреча проходила на «Ред Булл Арене» и завершилась со счётом 1:1.

На 30-й минуте Марио Гавранович вывел вперёд в счёте гостей, однако на 49-й минуте австрийцам удалось отыграться после точного удара Хван Хи Чана.

В другом матче дня «Хапоэль» из Беэр-Шева на своём поле обыграл «Лудогорец» со счётом 2:0. В составе израильской команды отличились Тони и Майкл Охана.

Ответные матчи «Риека» — «Ред Булл Зальцбург» и «Лудогорец» — «Хапоэль» состоятся 2 августа.

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