Встреча состоится 27 июля в России.



«До этого был тяжёлый матч против “Слована”, очень сильной команды. Теперь нас ждёт также сильный коллектив, в котором играют прекрасные футболисты. Нашу команду ждёт большое испытание. За последние два года мои подопечные показали, что могут преодолеть любой барьер. Сейчас перед нами самый большой дракон, из пасти которого вылетает пламя, но мы смелые. У нас есть командный дух, вера друг в друга. У нас есть футболист Лумб, который играл в российском чемпионате.



В чём наше преимущество? Самая большая наша сила в том, что мы готовы морально. Нам надо быть компактными и агрессивными на поле, контратаковать и использовать те возможности, которые даст нам соперник. Надо будет верить в свои силы не 20, а все 90 минут. Противостояние состоит из двух матчей. Нам надо сразу понять, как играть против “Краснодара”, как действовать в ответной встрече, чтобы дракон нас не сжёг.



Важно сказать, что мы будем использовать все наши возможности. Мы не можем только нападать или только обороняться. Для нас неприемлемо, чтобы соперник только атаковал. Нам надо показать лучшую нашу игру. И мы не боимся это сделать. Да, у нас есть травмированные, и среди них два наших капитана, но это не повод играть слишком плохо.



Стадион “Краснодара”? Это прекрасное место, на котором будут умирать ваши враги. Что касается краснодарской жары, то мы должны привыкнуть к этой температуре. Первые 15 минут всегда тяжело играть», — приводит слова Нильсена портал Sportbox.