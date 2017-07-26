Киевское «Динамо» обыграло «Янг Бойз» в матче квалификации Лиги чемпионов
ТАСС, 26 июля. Украинский футбольный клуб «Динамо» из Киева одержал победу со счетом 3:1 над швейцарской командой «Янг Бойз» в первой встрече третьего квалификационного раунда футбольной Лиги чемпионов. Встреча прошла в Киеве на стадионе «Олимпийский».
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Счет в матче на 16-й минуте открыл Андрей Ярмоленко. Удвоил преимущество киевлян Дьёмерси Мбокани (34), третий гол забил Денис Гармаш (90). В составе швейцарской команды единственный мяч на первой компенсированной минуте ко второму тайму забил Йорик Раве.
Ответный матч команды проведут 2 августа на арене «Стад де Сюисс» в Берне.
В другом матче квалификации Лиги чемпионов казахстанская «Астана» на своем поле со счетом 3:1 одержала победу над польской «Легией».
|26.07.2017 19:30
|3-й отборочный раунд: 3-й отборочный раунд. Турнир 15
|НСК Олимпийский
Главные тренеры
|Александр Хацкевич
|Ади Хюттер
Голы
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Составы
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Статистика
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|Желтые карточки
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|Красные карточки
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Судьи
|Главный судья
|Андреас Экберг (Швеция)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
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- Нереализованный пенальти
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- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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