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26 июля 2017, 21:41 | Футбол: Еврокубки | ТАСС

Киевское «Динамо» обыграло «Янг Бойз» в матче квалификации Лиги чемпионов

ТАСС, 26 июля. Украинский футбольный клуб «Динамо» из Киева одержал победу со счетом 3:1 над швейцарской командой «Янг Бойз» в первой встрече третьего квалификационного раунда футбольной Лиги чемпионов. Встреча прошла в Киеве на стадионе «Олимпийский».

<em>ТАСС 26 июля. </em>Украинский футбольный клуб Динамо из Киева одержал победу со счетом 3:1 над швейцарской командой <span class=error>Янг</span> <span class=error>Бойз</span> в первой встрече третьего квалификационного раунда футбольной Лиги чемпионов. Встреча прошла в Киеве на стадионе Олимпийский. Увеличить
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Счет в матче на 16-й минуте открыл Андрей Ярмоленко. Удвоил преимущество киевлян Дьёмерси Мбокани (34), третий гол забил Денис Гармаш (90). В составе швейцарской команды единственный мяч на первой компенсированной минуте ко второму тайму забил Йорик Раве.

Ответный матч команды проведут 2 августа на арене «Стад де Сюисс» в Берне.

В другом матче квалификации Лиги чемпионов казахстанская «Астана» на своем поле со счетом 3:1 одержала победу над польской «Легией».

26.07.2017 19:30 3-й отборочный раунд: 3-й отборочный раунд. Турнир 15 НСК Олимпийский
Динамо К 3:1 Янг Бойз
Первый тайм: 2:0
Главные тренеры
Александр Хацкевич Ади Хюттер
Голы
15′ Андрей Ярмоленко 10
34′ Дьемерси Мбокани  
90+3′ Денис Гармаш 19
  54609 90+1′
Составы
Денис Гармаш 19
Андрей Ярмоленко 10
Дьемерси Мбокани  
  Кристиан Фаснахт
Статистика
0 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Андреас Экберг (Швеция)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
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