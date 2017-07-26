Киевское «Динамо» обыграло «Янг Бойз» в матче квалификации Лиги чемпионов

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Счет в матче на 16-й минуте открыл Андрей Ярмоленко. Удвоил преимущество киевлян Дьёмерси Мбокани (34), третий гол забил Денис Гармаш (90). В составе швейцарской команды единственный мяч на первой компенсированной минуте ко второму тайму забил Йорик Раве.

Ответный матч команды проведут 2 августа на арене «Стад де Сюисс» в Берне.

В другом матче квалификации Лиги чемпионов казахстанская «Астана» на своем поле со счетом 3:1 одержала победу над польской «Легией».