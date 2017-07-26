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26 июля 2017, 20:45 | Футбол: Еврокубки | Sports.kz

Матч «Астана» — «Легия» собрал 26 100 зрителей

Игра третьего квалификационного раунда Лиги Чемпионов «Астана» — «Легия» собрала 26 100 зрителей, что стало на данный момент рекордным показателем этого сезона.

Игра третьего квалификационного раунда Лиги Чемпионов <span class=error>Астана</span> — <span class=error>Легия</span> собрала 26 100 зрителей что стало на данный момент рекордным показателем этого сезона. Увеличить
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До этого самым посещаемым матчем была встреча столичной команды с чемпионом Латвии «Спартаком»..

Администрация футбольная клуба «Астана» благодарит всех болельщиков, пришедших в этот вечер на «Астана Арену». Мы весь матч чувствовали вашу поддержу, вы были нашим 12 игроком!.

Напомним, что игра «Астана» — «Легия» завершилась победой трехкратных чемпионов Казахстана со счетом 3:1.

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