Матч «Астана» — «Легия» собрал 26 100 зрителей
Игра третьего квалификационного раунда Лиги Чемпионов «Астана» — «Легия» собрала 26 100 зрителей, что стало на данный момент рекордным показателем этого сезона.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
До этого самым посещаемым матчем была встреча столичной команды с чемпионом Латвии «Спартаком»..
Администрация футбольная клуба «Астана» благодарит всех болельщиков, пришедших в этот вечер на «Астана Арену». Мы весь матч чувствовали вашу поддержу, вы были нашим 12 игроком!.
Напомним, что игра «Астана» — «Легия» завершилась победой трехкратных чемпионов Казахстана со счетом 3:1.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter