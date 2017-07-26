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До этого самым посещаемым матчем была встреча столичной команды с чемпионом Латвии «Спартаком»..



Администрация футбольная клуба «Астана» благодарит всех болельщиков, пришедших в этот вечер на «Астана Арену». Мы весь матч чувствовали вашу поддержу, вы были нашим 12 игроком!.



Напомним, что игра «Астана» — «Легия» завершилась победой трехкратных чемпионов Казахстана со счетом 3:1.