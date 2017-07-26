Мариу Фернандес: Надеюсь, Черчесов не обиделся

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ВСЕ ХИРУРГИ СКАЗАЛИ: НУЖНА ОПЕРАЦИЯ

— Из-за операции вы пропустили Кубок конфедераций. Главный тренер сборной России Станислав Черчесов сказал, что узнал о вашей проблеме позже, чем следовало.

— Давайте расскажу, как было дело. Зимой на сборах в Испании мы играли контрольный матч с «Уфой». В одном моменте я выпрыгнул, чтобы сыграть головой, а соперник заехал мне ногой по носу, сломал его, да еще и в нескольких местах.

— Сразу операцию было сделать нереально?

— Через неделю нам уже нужно было сыграть официальный матч с «Зенитом», поэтому решили отложить этот вопрос на потом. В итоге на следующий день после перелома я тренировался наравне со всеми. Вторую часть сезона я играл с этим повреждением. Кости оставались смещенными, дыхание сразу затруднилось.

— Как же вы играли?

— Играть я мог. Но чем дальше, тем становилось тяжелее. Впоследствии был риск нанести серьезный вред своему здоровью с таким дыханием. Смещенные кости и хрящи затрудняли прохождение воздуха. А после игры с «Анжи» мы пришли к выводу, что необходимо хирургическое вмешательство. Поверьте, я очень хотел сыграть за сборную России на Кубке конфедераций. Но понимаете, в той ситуации операция была для меня просто жизненно необходима.

— То есть, если бы врачи не настояли на операции, готовы были сыграть со сломанным носом за сборную России?

— В конце прошлого сезона я сделал МРТ, чтобы проверить, как все срослось. Мы послали снимки в две или даже три европейские клиники. И все хирурги заявили, что мне нужно лечь под нож. Доктора сказали: что-то срослось неправильно и дальше будет только хуже, тянуть с операцией нельзя. В противном случае не смог бы из-за затрудненного дыхания выкладываться на все 100 процентов, тянул бы со своим носом команду вниз. А я не могу себе этого позволить.

— И все-таки новость о вашей операции стала неожиданным, неприятным сюрпризом для Черчесова.

— Поверьте, я был честен перед всеми. Я объяснил Черчесову, что очень хотел играть, но в данной ситуации не мог поступить по-другому.

— Верите, что теперь вновь получите вызов в сборную России?

— Надеюсь, что главный тренер все понял и на меня не обиделся. Ведь здесь речь шла о здоровье. Как я уже сказал, поступил честно. Очень хотел быть в расположении сборной России. Иначе зачем я получил российский паспорт? Если меня вызовут, надеюсь, еще помогу национальной команде.

НЕ СТАВЛЮ СЕБЯ ВЫШЕ ОСТАЛЬНЫХ ИГРОКОВ СБОРНОЙ

— Как вам игра сборной на Кубке конфедераций?

— Посмотрел только один матч — с Португалией. Считаю, команда выглядела достойно. Все-таки сборной противостояли чемпионы Европы, да и вообще группа была тяжелой. Игроки показали свой максимум, выложились, их ни в чем нельзя упрекнуть. Но получилось так, как получилось. Нам всем надо продолжать усиленно работать и прогрессировать.

— Кто ваш главный конкурент за место в составе сборной?

— В команде собраны серьезные футболисты. Не считаю, что я кого-то лучше, и не ставлю себя выше остальных. Просто стараюсь усиленно тренироваться каждый день, чтобы быть готовым помочь сборной. А дальше уже тренер национальной команды примет решение.

— Что испытывали, когда приезжали в расположение сборной, а потом понимали, что вам по-прежнему нельзя играть?

— В любом случае время в команде пошло мне на пользу. Почувствовал атмосферу, познакомился ближе с ребятами. Вы даже не представляете, как все меня хорошо приняли! Было здорово.

— А вот крайний защитник «Спартака» Андрей Ещенко, которого не вызывают сейчас в сборную, недавно в интервью «СЭ» сказал: «Не должно быть натурализации в сборной. Даже если мы возьмем 11 бразильцев, все равно не станем Бразилией. Мы — Россия. Кто тогда на стадионы придет?»…

— Что ж, мнение Ещенко тоже нужно уважать. Но я здесь не для того, чтобы украсть чье-то место в сборной России. Я хочу только помочь этой команде. Если тренер посчитает, что я ему нужен, обязательно приеду и приложу все усилия. С уважением отношусь ко всем сборникам, ни на кого не смотрю свысока. Я такой же, как и все.

— Для вас станет катастрофой, если не сыграете на чемпионате мира-2018?

— Все футболисты мечтают сыграть на таком турнире. Но решает тренер. Если он посчитает, что я достоин такой чести, то с большим удовольствием выступлю на чемпионате мира.

НИКОГДА НЕ ЗАБИВАЛ ГОЛОВОЙ

— Что скажете об игре с АЕК?

— Матч получился тяжелым. В Лиге чемпионов на выезде легко не бывает ни с кем. А здесь еще греческие болельщики оказали своей команде отличную поддержку. Но ЦСКА сыграл организованно. Мы забили два гола с угловых. Постоянно тренируем стандарты, и это принесло плоды. Заслуженная победа. Однако ничего еще не решено, впереди ответная встреча. Ни в коем случае нельзя расслабляться. Нужно уважать АЕК и усердно готовиться ко второму матчу.

— Виктор Гончаренко не просит вас приходить в чужую штрафную на стандарты?

— Нет. Вот как раз я и Жора Щенников при угловых должны оставаться сзади. Такова установка.

— Не завидуете Виктору Васину, который либо забивает с угловых, либо отдает результативные передачи, как это было в матче с АЕК?

— Ну, я и так много атакую по ходу игры, имею возможность отличиться. А на угловых гораздо полезнее меня Вернблум, Вася Березуцкий, Васин. Они лучше играют головой. Исполняют все, как надо, а я остаюсь сзади.

— А вы помните, когда сами в последний раз забивали головой?

— По-моему, никогда этого не делал!

— Значит, все-таки одно слабое место у Мариу Фернандеса есть?

— (Смеется.) Никогда себя не идеализирую. Прекрасно понимаю, что нужно прибавлять во всех компонентах. Нет, я могу иногда удачно сыграть головой. Но тот же Васин делает это эффективнее.

БЕРЕЗУЦКИЙ ГОВОРИТ, ЧТО Я ТРУП

— Насколько тяжело вам было играть в Афинах по такой жаре, да еще и в маске?

— Ох, непростые погодные условия… Даже не предполагал, что в Греции сейчас такое пекло. Чем-то напоминает бразильский климат. Но лично я предпочитаю играть, когда холоднее.

— Сейчас уже можете сказать, что московское лето вам нравится больше бразильского?

— Пожалуй, да. Мне больше по душе не жаркое, а теплое, где-то даже немного прохладное лето.

— А не было желания в матче с АЕК рискнуть и снять маску, чтобы легче дышалось?

— Даже с маской мне неплохо дышалось. А вообще я иногда шучу над нашими докторами. Говорю, что мне надоело, и я сниму маску. А они напрягаются и не разрешают этого делать. Наш главный тренер тоже порой начинает беспокоиться, когда я без маски.

— Когда вам, наконец, разрешат ее снять?

— Где-то в конце августа или в начале сентября.

— Василий Березуцкий или Понтус Вернбулм не шутят над вашей амуницией?

— Нет, по этому поводу они меня не подкалывают. Но с ними и так не соскучишься. Понтус посерьезнее, а вот Вася с Лешей — просто караул. Позитивные парни, постоянно шутят над любым и на любые темы. Они просто замечательные люди, с ними очень приято работать!

— Последняя шутка Василия над вами?

— Нам с Витинью постоянно достается от братьев. Вася говорит, что я мертвый, труп. Не знаю, с чего он это взял (смеется). Такие вот у него шуточки.

АКИНФЕЕВ НЕ ЗАСЛУЖИВАЛ ТАКОЙ СЕРИИ

— Поздравили Игоря Акинфеева с окончанием его неудачной серии в Лиге чемпионов?

— А то! Вся команда его поддержала. Игорь однозначно не заслуживал этой серии, он великолепный вратарь.

— Он что-то говорил команде по поводу своей серии перед игрой в Афинах?

— Нет, ничего такого не было. И так понятно, что команда никогда не хочет пропускать и подводить своего голкипера.

— Удивились, когда болельщики ЦСКА признали Акинфеева лучшим игроком прошлого сезона, а он отдал этот приз вам?

— О, вы даже не представляете, как мне было приятно! Этот поступок красит Игоря. Он наш капитан, проявил ко мне уважение. Я действительно был очень счастлив, нисколечко сейчас не лукавлю. Но все-таки факт остается фактом: болельщики признали не меня, а именно его. А вообще я убежден, что ЦСКА силен прежде всего командой, коллективом. В одиночку ты далеко не уйдешь.

— Когда Акинфеев в последний раз предъявлял претензии лично вам?

— Не припомню, чтобы такое вообще было. Он никогда не проявлял ко мне какое-то неуважение. Игорь всегда корректен.

— Как вы поддержали Виктора Васина после ошибки в дерби с «Локомотивом»?

— Виктор большой футболист, его вызывают в сборную России. Никто не застрахован от ошибок. Нужно понимать, что вся команда пропускает голы. Нельзя винить кого-то одного, спускать всех собак на конкретного человека. Васин в данном случае должен был почувствовать, что мы в него верим.

— Вы ведь когда-то в «Гремиу» играли центрального защитника. В случае форс-мажора готовы вспомнить былые навыки?

— Было дело. В дубле «Гремиу» играл как раз в центре обороны. Но потом нашего крайнего защитника удалили, и тренер вынужден был перевести меня на правый фланг. У меня неплохо получилось. Если возникнет непредвиденная ситуация, конечно, готов буду перейти в центр. Я в ЦСКА для того, чтобы помогать.

ПОЗДРАВИЛ ФЕРНАНДУ С ЧЕМПИОНСТВОМ. НО ТЕПЕРЬ ЗОЛОТО ВОЗЬМЕТ ЦСКА

— Как, кстати, Витинью воспринял ваше желание играть за сборную России? Сильно удивился?

— Он действительно одобрил мой выбор, понял меня. Был двумя руками за.

— Вы в свою очередь не предложили ему еще несколько лет отыграть в России и также принять наше гражданство?

— Кто знает, посмотрим. Сейчас могу сказать одно: Витинью — отличный игрок!

— Сильнее спартаковца Луиза Адриану?

— Не готов сравнивать. Они все-таки играют на разных позициях. У Витинью огромный потенциал для роста. Настоящий профессионал, тренируется не только на базе, но и дома. Сейчас он здорово прибавил, причем довольно резко. У него есть все, чтобы стать одним из лучших игроков в России.

— Как поздравили с чемпионством вашего друга Фернанду?

— От всей души. Фернанду — мой большой друг, ведь я играл с ним еще в «Гремиу». Иногда хожу к нему в гости, иногда выбираемся вместе поужинать, несмотря на то, что выступаем за принципиальных соперников. Сейчас никаких ставок не делали, но в этом году чемпионом станет ЦСКА!

СЕГОДНЯ ГОТОВ ИГРАТЬ ЗА ЦСКА ДО КОНЦА КАРЬЕРЫ

— Почему вы продлили соглашение с клубом аж до 2022 года? Неужели не хотите попробовать свои силы в Европе?

— Я уже давно хотел подписать новый контракт с ЦСКА. Оставалось два года до истечения срока прежнего соглашения, поэтому я проявил инициативу. Клуб пошел навстречу. Сегодня у меня нет ни малейшего желания покидать ЦСКА.

— Разве в последнее время вам не поступали предложения от европейских клубов? Писали, например, о «Челси», о варианте в Китае.

— До меня никакой информации не доходило. Может быть, обращались в клуб? Со мной точно никто не связывался.

— А если вновь проявит интерес мадридский «Реал»?

— Сейчас хочу играть в ЦСКА. Если однажды поступит предложение, которое устроит все стороны, мы поговорим на эту тему. Сегодня я намерен быть в ЦСКА до конца карьеры.

— В октябре 2016-го вы сказали, что через год сможете дать интервью на русском. Миссия выполнима?

— Да, мне реально нужно выучить русский… Это не пустые слова. Понимаю, что получил российский паспорт, и это обязывает к определенным вещам. Я начал его изучать, занимался с учителем. Но когда уехал в отпуск в Бразилию, приостановил уроки. Теперь нужно все возобновить.

— Что самое сложное в освоении русского языка?

— Очень тяжелый алфавит.

— Так когда мы все-таки услышим интервью Фернандеса на русском?