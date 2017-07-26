Роберто Манчини: «Зенит» сыграет сильнейшим составом

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— Насколько вам удается прививать «Зениту» психологию победителей, о которой вы говорили, когда возглавили команду?

— Я не имел в виду, и не скажу сейчас, что она у команды начисто отсутствовала. Я говорил о том, что эту философию, дух победителей нельзя терять — их надо развивать. Необходимо стараться побеждать в каждом матче: легкий он или сложный, трудный перед тобой соперник или, на первый взгляд, нет. Это и стараюсь улучшать.

Футбол Лига Европы 2017/2018 3-й отборочный раунд, 27.07.2017, 20:30 -:- Бней-Иегуда Зенит

— Как прокомментируете тот факт, что команды поменяли очередность матчей в России и Израиле?

— Не думаю, что этот момент что-то кардинально меняет и может сыграть нам на руку. На дворе начало сезона. А это значит, что все игры сложные. Ведь игроки еще не в лучших кондициях, пока не идеально чувствуют мяч. Поэтому и говорю, что сейчас все игры сложные.

— «Зенит» второй год подряд приезжает в Израиль. Что скажете о нынешнем сопернике?

— Сложная будет игра. «Бней-Иегуда» — команда хорошо организованная. Она любит владеть мячом и старается лишить соперника пространства для маневра. Ожидаем борьбу.

— Вы предупредили своих игроков о ком-то конкретно в составе «Бней-Иегуды»?

— Нет. В целом настраиваю команду на непростую игру.

— У «Зенита» в этом году две приоритетные задачи: чемпионат и Лига Европы?

Цитата — Любая команда хочет побеждать во всех турнирах, в которых участвует. Мы же пока должны ставить перед собой совершенно конкретные ближайшие цели и решать задачи одну за другой.

Главная на данный момент — выиграть завтра у «Бней-Иегуды». А вообще, цели на сезон у нас, конечно, масштабные.

— Готовы ли к оборонительной тактике соперника?

— Да. Завтра нам необходимо хорошо сыграть все 90 минут, уважая при этом соперника. К слову, о целях. Сейчас у нас два матча с «Бней-Иегуда». Оба мы должны выиграть.

— Что вы знаете о футболе в Израиле?

— Сборная за последние 10 лет получила хороший импульс и прогрессировала. Думаю, этот процесс получит дальнейшее развитие. Но сборной Израиля надо как можно больше матчей играть с сильными соперниками.

— Слышали, что у «Зенита» много фанатов в Израиле?

— Надеемся порадовать завтра всех наших фанатов. И израильских, в том числе.

— Возможен ли такой вариант, что завтра «Зенит» сыграет не сильнейшим составом?

— Нет. Мы выпустим всех сильнейших на данный момент игроков.