Роберто Манчини: «Зенит» сыграет сильнейшим составом
Итальянский тренер — о матче против «Бней-Иегуды».
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— Насколько вам удается прививать «Зениту» психологию победителей, о которой вы говорили, когда возглавили команду?
— Я не имел в виду, и не скажу сейчас, что она у команды начисто отсутствовала. Я говорил о том, что эту философию, дух победителей нельзя терять — их надо развивать. Необходимо стараться побеждать в каждом матче: легкий он или сложный, трудный перед тобой соперник или, на первый взгляд, нет. Это и стараюсь улучшать.
— Как прокомментируете тот факт, что команды поменяли очередность матчей в России и Израиле?
— Не думаю, что этот момент
— «Зенит» второй год подряд приезжает в Израиль. Что скажете о нынешнем сопернике?
— Сложная будет игра. «Бней-Иегуда» — команда хорошо организованная. Она любит владеть мячом и старается лишить соперника пространства для маневра. Ожидаем борьбу.
— Вы предупредили своих игроков о
— Нет. В целом настраиваю команду на непростую игру.
— У «Зенита» в этом году две приоритетные задачи: чемпионат и Лига Европы?
Главная на данный момент — выиграть завтра у «Бней-Иегуды». А вообще, цели на сезон у нас, конечно, масштабные.
— Готовы ли к оборонительной тактике соперника?
— Да. Завтра нам необходимо хорошо сыграть все 90 минут, уважая при этом соперника. К слову, о целях. Сейчас у нас два матча с «Бней-Иегуда». Оба мы должны выиграть.
— Что вы знаете о футболе в Израиле?
— Сборная за последние 10 лет получила хороший импульс и прогрессировала. Думаю, этот процесс получит дальнейшее развитие. Но сборной Израиля надо как можно больше матчей играть с сильными соперниками.
— Слышали, что у «Зенита» много фанатов в Израиле?
— Надеемся порадовать завтра всех наших фанатов. И израильских, в том числе.
— Возможен ли такой вариант, что завтра «Зенит» сыграет не сильнейшим составом?
— Нет. Мы выпустим всех сильнейших на данный момент игроков.
Сергей ЦИММЕРМАН
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