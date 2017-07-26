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26 июля 2017, 20:05 | Футбол: Еврокубки | Sports.kz

Твумаси в этом сезоне забил во всех трех матчах Лиги Чемпионов

Нападающий «Астаны» Патрик Твумаси вновь отметился результативным ударом в Лиге Чемпионов, сообщает Sports.kz.

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Ганский форвард забил последний гол «Астаны» в домашнем матче третьего отборочного раунда с польской «Легией», установив окончательный счет — 3:1.

Отметим, что Твумаси также забивал в двух играх второго отборочного раунда с латвийским «Спартаком» (1:0, 1:1).

Ответный матч «Легия» — «Астана» пройдет 2 августа в Варшаве.

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