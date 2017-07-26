«Астана» продлила домашнюю беспроигрышную серию в еврокубках

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В десяти матчах в Лиге чемпионов казахстанская команда одержала пять побед («Марибор» — 3:1, ХИК — 4:3, АПОЭЛ — 1:0, «Жальгирис» — 2:1, «Легия» — 3:1) и пять раз сыграла вничью («Галатасарай» — 2:2, «Атлетико» — 0:0, «Бенфика» — 2:2, «Селтик» — 1:1, «Спартак» — 1:1). В Лиге Европы у нее две победы (БАТЭ — 2:0, АПОЭЛ — 2:1) и две ничьи («Олимпиакос» — 1:1, «Янг Бойз» — 0:0).



Последнее домашнее поражение «Астаны» на евроарене датировано 21 августа 2014 года, когда столичная команда при своих болельщиках крупно уступила испанскому «Вильярреалу» в Лиге Европы — 0:3.



Ответный матч в Варшаве состоится 2 августа.