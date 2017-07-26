Станимир Стоилов: Если честно, я впервые увидел такую «Астану»

— Я поздравляю всех с отличной победой! Наша команда сегодня показала отличную организацию игры. Это лишь часть пути. Видно, что у «Легии» есть отличные исполнители. Если бы мы реализовали свои шансы, могли решить многое уже сегодня. Понятно, что на выезде нас ждет серьезное давление, с которым мы должны будем справиться и показать хорошую игру.



— Как вам атмосфера на стадионе?

— Спасибо болельщикам. Когда мы играем дома, у нас всегда отличная поддержка, которая дает нам силы.



— Судья часто принимал решения в пользу поляков. Согласны?

— Я не думаю, что сейчас время говорить о судействе. Был только момент, когда ударили Кабанангу. Все остальное — не моя работа.



— В отличие от матча со «Спартаком», сегодня играла «Астана» намного лучше. Это команда так хорошо настроилась?

— Если честно, я впервые увидел такую «Астану». Команда играла очень компактно, организованно. Все, что нужно в Европе, показали наши футболистов. Обидно, что пропустили такой простой гол. Но, ничего в футболе такое бывает. «Легия» тоже очень опасная команда.



— Насколько серьезная травма у Деспотовича?

— К сожалению, мы рано произвели замену. Еще неизвестно, когда восстановится Деспотович. Мы увидели, что, когда мы меняли Муртазаева у нас не было другого сильного нападающего, чтобы усилить игру.



— Какой футбол ждать от «Астаны» на выезде?

— Будем играть и в атаке, и в обороне. В Польше будет тяжело, но мы должны с этим справиться. У наших футболистов уже есть европейский опыт, поэтому я уверен в них.



— Чего опасаться в ответной игре?

— Первое — это игра моей команды. Я хочу, чтобы мои футболисты играли организованно. Нужно будет грамотно сыграть в обороне, и действовать умно.



— С кем из предыдущих соперников, вы бы могли сравнить «Легию»?

— По уровню, «Легия» близка к «Селтику».



— Кто сегодня был лучшим игроком команды?

— Лучший игрок — команда «Астана».