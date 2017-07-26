Яцек Магера: «Астана» играла иначе

— Это только первый матч. Впереди вторая игра, где мы должны будем исправить свои ошибки. Сегодня «Астана» хорошо начала игру. Нам понадобилось время, чтобы привыкнуть к искусственному полю стадиона. У нас были два отличных моментов, но мы их упустили. Совсем не должны были пропускать с контратаки в конце первой половины матча. В перерыве немного изменили нашу игру. Во втором тайме мы также имели шансы, как и у «Астаны». Нас очень порадовало, что мы смогли сократить разницу в счете. 2:1 — это был бы справедливый счет. Очень жаль, что в добавленное время мы пропустили еще раз. «Астана» отлично играла. Первый матч за «Астаной», но у нас еще есть шанс все исправить. Мы будем бороться за то, что пройти дальше.



— Не думаете, что после такой игры — «Легией», пора готовиться к матчам в плей-офф Лиги Европы?

— Я уже говорил, «Астана» победила. В футболе все возможно, и мы будем бороться.



— «Астана» использовала высокий прессинг. Почему «Легия» была не готова к этому?

— «Астана» играла иначе. Мы знали, что «Астана» — сильная команда и она это доказала.



— Насколько процентов «Легия» показала свой уровень?

— «Астана» играла лучше. Но, это спорт, тут все возможно. Мы будем бороться до конца.