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https://sport.mail.ru/news/football-eurocups/30502552/
26 июля 2017, 19:46 | Футбол: Еврокубки | Sports.kz

Яцек Магера: «Астана» играла иначе

Главный тренер польской «Легии» Яцек Магера высказался об итогах встречи с «Астаной» в Лиге Чемпионов.

Главный тренер польской <span class=error>Легии</span> <span class=error>Яцек</span> <span class=error>Магера</span> высказался об итогах встречи с <span class=error>Астаной</span> в Лиге Чемпионов. Увеличить
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— Это только первый матч. Впереди вторая игра, где мы должны будем исправить свои ошибки. Сегодня «Астана» хорошо начала игру. Нам понадобилось время, чтобы привыкнуть к искусственному полю стадиона. У нас были два отличных моментов, но мы их упустили. Совсем не должны были пропускать с контратаки в конце первой половины матча. В перерыве немного изменили нашу игру. Во втором тайме мы также имели шансы, как и у «Астаны». Нас очень порадовало, что мы смогли сократить разницу в счете. 2:1 — это был бы справедливый счет. Очень жаль, что в добавленное время мы пропустили еще раз. «Астана» отлично играла. Первый матч за «Астаной», но у нас еще есть шанс все исправить. Мы будем бороться за то, что пройти дальше.

 — Не думаете, что после такой игры — «Легией», пора готовиться к матчам в плей-офф Лиги Европы?
— Я уже говорил, «Астана» победила. В футболе все возможно, и мы будем бороться.

 — «Астана» использовала высокий прессинг. Почему «Легия» была не готова к этому?
— «Астана» играла иначе. Мы знали, что «Астана» — сильная команда и она это доказала.

 — Насколько процентов «Легия» показала свой уровень?
— «Астана» играла лучше. Но, это спорт, тут все возможно. Мы будем бороться до конца.

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