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https://sport.mail.ru/news/football-eurocups/30502456/
26 июля 2017, 19:44 | Футбол: Еврокубки | Советский спорт

Можно ли шагать вперед, топчась на месте? Чего мы ждем от «Краснодара»?

«Краснодар» матчем против датского «Люнгбю» начинает свою четвертую европейскую кампанию.

Краснодар матчем против датского Люнгбю начинает свою четвертую европейскую кампанию. Увеличить
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Каждый раз — в Лиге Европы, хотя по всем признакам это уже давно клуб уровня Лиги чемпионов.

Максимальное достижение «быков» на континентальном уровне — 1/8 финала. Каждый следующий сезон у них получался все лучше и лучше (невыход из группы, затем первый раунд плей-офф, затем второй). Возможно, в этом сезоне будет и ¼ финала. В конце концов, в следующем году клуб миллиардера Сергея Галицкого отметит свой первый, 10-летний юбилей.

Но мы ждем «Краснодар» в Лиге чемпионов. Тем более что, по сути, в ней уже давно играют не только чемпионы. У «быков» для этого есть все — ультрасовременный, лучший в России стадион, крепкий состав (не говорите мне про «Лудогорец»), преданный, активный и эмоциональный болельщик. Именно поэтому, на мой взгляд, «Краснодар» не просто заслуживает там места, но и обязан (с учетом расширившейся российской квоты) ставить себе такую задачу.

Надеюсь, превью к участию «быков» в Лиге Европы приходится писать последний раз. Хотя порой селекция и вызывает некоторое недоумение — Галицкий и его спортивный менеджмент словно идут наперекор общественному мнению. Это касается и приглашения игроков вроде Янбаева и Шишкина, выбора тренером Игоря Шалимова, в которого не слишком верит футбольный социум.

Надо отдать должное — закрывать рты скептикам Галицкий умеет. Над ним только в голос не смеялись, когда «Краснодар» приглашал Измайлова. А в итоге Марат выдал немало ярких матчей, а с его непосредственным участием в феерическом стиле разгромил «Спартак». Легенды о выборе игроков для клуба во время собственных занятий на беговой дорожке — вовсе не красивые выдумки. Эти игроки до сих пор в клубе, и приносят ему немалую пользу.

Но сейчас, в канун десятилетия, «Краснодар» добрался до того самого «камня на перепутье». Сверху (не в таблице) на него смотрят «Спартак», ЦСКА и «Зенит». Снизу (с завистью стадион, база, покрытый легендами автобус-VIP, болельщики, медиа-контент) — «Рубин», «Локомотив», «Ростов» и все прочие. И главный вопрос (в том числе и на матч с датчанами) — «с кем вы, мастера культуры?».

Не думаю, что «Люнгбю» (хотя отнестись к нему непременно надо с уважением) способен стать серьезной преградой для «Краснодара». В составе датской команды всего 3 легионера (из Норвегии, Исланлии и Нигерии), ее самый примечательный игрок — Михаэль Лумб (6 матчей за три сезона в «Зените»), а в прошлый раз она стартовала в еврокубках еще в ХХ-м веке. Не пройти такого соперника «Краснодар» не может.

Но даже не о результате сейчас хочется говорить. Галицкий много и часто говорил о том, что содержание, красота, стиль — для него важнее. Сейчас «Краснодар» неподдельно (и совершенно справедливо) возмутился тем, что его гол в ворота «Тосно» не признали самым красивым в туре. Это действительно была эстетика высшего уровня. И очень хочется, чтобы не отступая от нее, команда продолжала поступательное движение по лестнице результатов.

В условиях очевидного кризиса российского клубного футбола, «обеззвезживания» чемпионата, открытой доминации богатых и знаменитых — хочется продолжать наблюдение за теми, кто не с бюджетом, популярностью или стабильной мощью на престоле и около него обретается, а шагает поступательно.

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