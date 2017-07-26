«Астана» победила «Легию» в домашнем матче Лиги чемпионов

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Игра проходила сегодня, 26 июля, на стадионе «Астана Арена» в столице Казахстана и завершилась со счетом 3:1.

Уже в первом тайме главному тренеру «Астаны» Станимиру Стойлову пришлось вносить коррективы в игру. На 20-й минуте из-за травмы поле покинул сербский нападающий Джордже Деспотович, а вместо него вышел Роман Муртазаев.

Футбол Лига чемпионов 2017/2018 3-й отборочный раунд, 26.07.2017, 17:00 3:1 Астана Легия

Экстренная ситуация не помешала «Астане» еще до перерыва завладеть преимущество. Выгодные моменты упустили Ласло Кляйнхайслер и Жуниор Кабананга, но за свои промахи исправились они на на 35-й минуте: венгр выиграл единоборство на границе со штрафной и отдал головой пас конголезцу, который в окружении трех соперников отправил мяч в ворота и открыл счет.

Еще до перерыва «Астане» удалось развить преимущество. На 45-й минуте вышедший на замену Муртазаев продвинулся по левому флангу и отдал мяч в центр Ивану Маевскому, а белорусский хавбек обыграл защитника и ударом с левой ноги поразил ворота «Легии».

Второй тайм выдался менее богатым на события. К сожалению, удержать «сухой» счет «Астана» не смогла. На 79-й минуте вышедший на замену албанский форвард Армандо Садику забил единственный гол «Легии» в этой встрече.

Окончательный результат на 94-й минуте установил ганский форвард Патрик Твумаси, а помог ему забить Кабананга.

Ответный матч между «Астаной» и «Легией» пройдет 2 августа в Варшаве. Победитель пары выйдет в раунд плей-офф квалификации Лиги чемпионов, что обеспечит участие как минимум в группе Лиги Европы.

В Варшаве «Астану» устроит победа или ничья с любым счетом. Победа «Легии» со счетом 2:0 выведет польский в следующий круг благодаря правилу гостевого гола. Казахстанский клуб в Варшаве устроит и поражение с разницей в один или два мяча, но необходимо самому забивать два гола и больше — это счета 2:3, 2:4, 3:4, 3:5, 4:5 и так далее.