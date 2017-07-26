В Израиле сейчас жарко даже местным. А «Зениту» еще играть

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Роберто Манчини оправил команду в Израиль пораньше. Лететь до Тель-Авива, конечно, раза в два меньше, чем до Хабаровска, но тем не менее дорога тоже не близкая. Поэтому самолет с «Зенитом» вылетел в среду уже в 9 утра.

В пути футболисты в основном отдыхали. Ближе к посадке нам удалось перекинуться парой фраз с нападающим Жулиану, который хорошо помнит, как «Зенит» в прошлом году летел на матч группового этапа Лиги Европы с «Маккаби».

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">"Зенит" прилетел в Тель-Авив на матч Лиги Европы <a href="https://t.co/xe0gqCJ18I">pic.twitter.com/xe0gqCJ18I</a></p>— СЭ Зенит (@zenit_se) <a href="https://twitter.com/zenit_se/status/890207050747269120">26 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

— Жарковато тогда, конечно, было, — сказал бразилец. — Но мы играли в середине сентября, а сейчас — конец июля. Возможно, будет еще горячее. Все равно надо выигрывать. А у меня дома, в родной Куритибе, представляете, около нуля. Зима настоящая!

Футбол Лига Европы 2017/2018 3-й отборочный раунд, 27.07.2017, 20:30 -:- Бней-Иегуда Зенит

Полет занял 4 часа 40 минут. Едва «Зенит» приземлился в Тель-Авиве, сразу стало ясно — здесь не просто тепло, а очень жарко. Как горячий воздух поднимается от асфальта, было видно даже невооруженным глазом. 35 градусов по Цельсию набросились на петербуржцев еще на трапе. Если учесть, что в северной столице столбик термометра с утра находился пунктов на 20 меньше, то эффект получился впечатляющим.

Настолько, что футболисты не торопились выходить из прохладного здания аэропорта «Бен Гурион» до тех пор, пока автобус не завел мотор. Зато местные любители футбола успели перефотографироваться почти со всеми.

***

Дорога до отеля заняла еще полчаса. Но «Зенит» здесь явно ждали. Красноречивее всего об этом говорил тортик с логотипом петербургского клуба на входе. Вместо хлеба. А вместо соли — виноград.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Так "Зенит" встретили в отеле в Тель-Авиве <a href="https://t.co/1tnT5NGcyW">pic.twitter.com/1tnT5NGcyW</a></p>— СЭ Зенит (@zenit_se) <a href="https://twitter.com/zenit_se/status/890206584231612416">26 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

— Да, жарко у нас сейчас, даже для Израиля, — рассказал корреспонденту «СЭ» наш бывший соотечественник, ныне житель Израиля и сотрудник отеля. — Главное, что и вечером не намного прохладнее. 29−30 в лучшем случае. Так что играть «Зениту» придется в непростых условиях.

Напомним, что матч «Бней-Иегуда» — «Зенит» пройдет на стадионе «Ха-Мошава» в Петах-Тикве. Билеты для болельщиков сине-бело-голубых начнут продавать за полтора часа до игры. Причем обещают, что на стадионе гости не заблудятся — будет много указателей на русском языке.