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26 июля 2017, 18:23 | Футбол: Еврокубки | Спорт-Экспресс

В Израиле сейчас жарко даже местным. А «Зениту» еще играть

Корреспондент «СЭ» рассказывает о том, как «Зенит» добрался до Израиля и в каких условиях петербуржцам придется играть с местным клубом «Бней-Иегуда» в рамках 3-го отборочного раунда Лиги Европы.

Корреспондент СЭ рассказывает о том как Зенит добрался до Израиля. Увеличить
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Роберто Манчини оправил команду в Израиль пораньше. Лететь до Тель-Авива, конечно, раза в два меньше, чем до Хабаровска, но тем не менее дорога тоже не близкая. Поэтому самолет с «Зенитом» вылетел в среду уже в 9 утра.

В пути футболисты в основном отдыхали. Ближе к посадке нам удалось перекинуться парой фраз с нападающим Жулиану, который хорошо помнит, как «Зенит» в прошлом году летел на матч группового этапа Лиги Европы с «Маккаби».

— Жарковато тогда, конечно, было, — сказал бразилец. — Но мы играли в середине сентября, а сейчас — конец июля. Возможно, будет еще горячее. Все равно надо выигрывать. А у меня дома, в родной Куритибе, представляете, около нуля. Зима настоящая!

Полет занял 4 часа 40 минут. Едва «Зенит» приземлился в Тель-Авиве, сразу стало ясно — здесь не просто тепло, а очень жарко. Как горячий воздух поднимается от асфальта, было видно даже невооруженным глазом. 35 градусов по Цельсию набросились на петербуржцев еще на трапе. Если учесть, что в северной столице столбик термометра с утра находился пунктов на 20 меньше, то эффект получился впечатляющим.

Настолько, что футболисты не торопились выходить из прохладного здания аэропорта «Бен Гурион» до тех пор, пока автобус не завел мотор. Зато местные любители футбола успели перефотографироваться почти со всеми.

***

Дорога до отеля заняла еще полчаса. Но «Зенит» здесь явно ждали. Красноречивее всего об этом говорил тортик с логотипом петербургского клуба на входе. Вместо хлеба. А вместо соли — виноград.

— Да, жарко у нас сейчас, даже для Израиля, — рассказал корреспонденту «СЭ» наш бывший соотечественник, ныне житель Израиля и сотрудник отеля. — Главное, что и вечером не намного прохладнее. 29−30 в лучшем случае. Так что играть «Зениту» придется в непростых условиях.

Напомним, что матч «Бней-Иегуда» — «Зенит» пройдет на стадионе «Ха-Мошава» в Петах-Тикве. Билеты для болельщиков сине-бело-голубых начнут продавать за полтора часа до игры. Причем обещают, что на стадионе гости не заблудятся — будет много указателей на русском языке.

Сергей ЦИММЕРМАН
из Тель-Авива.

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