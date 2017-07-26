В Израиле сейчас жарко даже местным. А «Зениту» еще играть
Корреспондент «СЭ» рассказывает о том, как «Зенит» добрался до Израиля и в каких условиях петербуржцам придется играть с местным клубом «Бней-Иегуда» в рамках 3-го отборочного раунда Лиги Европы.
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Роберто Манчини оправил команду в Израиль пораньше. Лететь до
В пути футболисты в основном отдыхали. Ближе к посадке нам удалось перекинуться парой фраз с нападающим Жулиану, который хорошо помнит, как «Зенит» в прошлом году летел на матч группового этапа Лиги Европы с «Маккаби».
— Жарковато тогда, конечно, было, — сказал бразилец. — Но мы играли в середине сентября, а сейчас — конец июля. Возможно, будет еще горячее. Все равно надо выигрывать. А у меня дома, в родной Куритибе, представляете, около нуля. Зима настоящая!
Полет занял 4 часа 40 минут. Едва «Зенит» приземлился в
Настолько, что футболисты не торопились выходить из прохладного здания аэропорта «Бен Гурион» до тех пор, пока автобус не завел мотор. Зато местные любители футбола успели перефотографироваться почти со всеми.
***
Дорога до отеля заняла еще полчаса. Но «Зенит» здесь явно ждали. Красноречивее всего об этом говорил тортик с логотипом петербургского клуба на входе. Вместо хлеба. А вместо соли — виноград.
— Да, жарко у нас сейчас, даже для Израиля, — рассказал корреспонденту «СЭ» наш бывший соотечественник, ныне житель Израиля и сотрудник отеля. — Главное, что и вечером не намного прохладнее. 29−30 в лучшем случае. Так что играть «Зениту» придется в непростых условиях.
Напомним, что матч «Бней-Иегуда» — «Зенит» пройдет на стадионе «Ха-Мошава» в
Сергей ЦИММЕРМАН
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