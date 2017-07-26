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Вот и стартовал очередной еврокубковый сезон — в первом матче московский ЦСКА на выезде разделался с греческим АЕКом со счетом 2:0. В четверг стартует и «Зенит» матчем в Израиле против «Бней Иегуда», а «Краснодар» — дома встречей с «Лонгбю». Остальные российские клубы пока ждут своего времени.

Футбол Лига чемпионов 2017/2018 3-й отборочный раунд. Турнир 15, 25.07.2017, 20:30 0:2 АЕК ЦСКА

Каждому — свое

Однако для каждого из российских клубов еврокубки имеют различное значение.

Для «Спартака», которому повезло, как чемпиону России, стартовать в групповом этапе Лиге чемпионов с одним из самых низких рейтингов этапа, да еще и быть сеянным из первой корзины, — это шанс громко вернуться в европейский футбол.

Для «Зенита», у которого с деньгами проблем по привычке нет, Лига Европы — второстепенный турнир со спортивной точки зрения, но с огромной имиджевой составляющей. Играть в ущерб чемпионату России не хочется, но и проиграть на ранних стадиях было бы не комильфо.

Для «Краснодара» Лига Европы — это очередной шанс показать, на что способен скромный клуб, который умеет считать деньги. Но призовые для команды, которая принадлежит одному из богатейших бизнесменов России — тоже не самая большая мотивация, хотя они и будут приятным бонусом бизнесмену.

Единственный российский клуб, которому неплохо было бы подзаработать на Лиге Европы — столичный «Локомотив», ведущий свою бухгалтерию в последнее время достаточно прижимисто.

И только для ЦСКА вопрос попадания в групповой этап Лиги чемпионов — это практически вопрос жизни и смерти. Ведь все мы знаем, насколько зависим бюджет команды без расточительных газовых и нефтяных спонсоров от выхода в групповой этап. Почему? Достаточно лишь посчитать возможные призовые клубов за участие в Лиге чемпионов и в Лиге Европы.

Футбол Лига Европы 2017/2018 3-й отборочный раунд, 27.07.2017, 20:30 -:- Бней-Иегуда Зенит

Считаем деньги

Возможные доходы клубов от участия в Лиге чемпионов и схема их распределения пока не опубликованы. Обычно УЕФА делает это ближе к концу августа — перед тем, как клубы начнут матчи группового этапа. Так что, мы можем судить лишь по предыдущему сезону.

Так, каждый участник группового этапа в прошлом сезоне автоматически получал 12,7 млн евро — значительная часть бюджета такого клуба, как ЦСКА. «Спартаку» эти деньги тоже, конечно, не помешали бы, но с таким спонсором, как «Лукойл» не имели бы решающего значения.

Кроме того, за каждую победу на групповом этапе клуб получал в Лиге чемпионов по 1,5 млн евро и по 0,5 млн за ничью. Выход в 1/8 финала — 6 млн евро, в ¼ финала — 6,5 млн евро, в ½ финала — 7 млн евро. Победитель получал 15,5 млн евро, а финалист — 11 млн евро.

Получается, если «Спартак» сыграет на свой максимум, который по мнению владельца клуба Леонида Федуна останавливается на выходе в полуфинал турнира, он получит не менее 44,7 млн евро (включая три победы и ничью на групповом этапе, а также бонус в размере 7 млн евро за проход двух стадий плей-офф и вылет в третьей). Это неплохо даже для команды с нефтяным спонсором.

Участникам Лиги Европы такие деньги и не снились. По схеме распределения призовых этого сезона максимум, на что может рассчитывать победитель Лиги Европы — 15,71 млн евро (без учета распределения маркетинговых доходов, которые пока рассчитать невозможно). Если условный «Зенит», или «Краснодар», выйдут в групповой этап Лиги Европы, они сразу получат 2,6 млн евро. В «Зените» это зарплата достаточно среднего игрока основы или ближайшего запаса.

Футбол Лига Европы 2017/2018 3-й отборочный раунд, 27.07.2017, 20:00 -:- Краснодар Люнгбю

За каждую победу в группе клубы будут получать еще по 360 тысяч евро, а за ничью — по 120. Победитель группы получит 600 тысяч евро, а второе место — 300. Выход в 1/16 финала принесет командам 500 тысяч евро, в 1/8 финала — 750 тысяч, в четвертьфинал — 1 млн евро, а в полуфинал — 1,6 млн евро. Победитель турнира станет богаче на 6,5 млн евро, а финалист — на 3,5 млн евро. Единственный весомый стимул, как в прошлом сезоне было у «Манчестер Юнайтед», — перспектива участия в Лиге чемпионов на следующий сезон.

Теперь сравните Лигу чемпионов, где только попадание в групповой этап приносит почти 13 млн евро, и Лигу Европы, где столько же получает финалист турнира. Вот почему для «Зенита» игра в Лиге Европы не так уж и важна, в отличие от ЦСКА, которому попасть в групповой турнир Лиги чемпионов жизненно необходимо. «Спартак»? Для него, как говорится в известной рекламе — участие бесценно!