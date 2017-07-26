«До сих пор в шоке, что ребята вышли на «Зенит». Наш человек из «Бней Иегуды»

«Заслужили Кубок больше «Маккаби»

— Главное воспоминание от сезона в Израиле — победа в Кубке страны. Это были колоссальные эмоции. Откровенно говоря, мы провалили сезон. Команда финишировала в чемпионате на 11-м месте и чуть не вылетела. За сезон сменилось аж три тренера, в команде был бардак. И то, что получилось выйти в финал Кубка и обыграть «Маккаби» — это какая-то сказка. Редко такое бывает. Думаю, это стечение обстоятельств. Нам попадались не такие уж и сильные соперники — только в финале вышли на «Маккаби».

Именно в этой игре мы сплотились как команда. Нам нечего было терять, и это была наша самая лучшая игра за весь сезон. Остальные мы провели очень слабо. Мы до финала побеждали «Маккаби»: 1:0 в чемпионате и 2:1 в Кубке Тото (кубковый турнир в Израиле с участием команд из двух высших дивизионов — Прим.ред.). На соперников-грандов хорошо настраивается любая команда. В финале мы отдали все свои силы, играли лучше, чем «Маккаби», и больше заслужили победу.

За выигрыш Кубка нам были положены премиальные, но мне до сих пор ничего не отдали. Сумму назвали и сказали, что должны заплатить в сентябре. Говоря вообще о зарплатах, самое главное — все платили вовремя. Никогда не было вопросов по задержкам. Это очень важно, тогда в команде не нарушен микроклимат, и игроки не раздражены. Суммы не стоит обсуждать.

У клуба очень большой фанатский сектор, за команду болеет целый район в Тель-Авиве. На финал Кубка всего пришло 30 тысяч болельщиков, и наших было 10 тысяч. В узких израильских кругах команда популярна. Обычно на домашние матчи приходят по 5−6 тысяч человек как минимум. На большие игры — например, с «Хапоэлем» из Беэр-Шевы, «Бейтаром» — приходят по 10−15 тысяч. Так что с фанатами проблем нет.

«Ищу вариант в Англии»

— Я сам изъявил желание не оставаться в «Бней Иегуде». От сезона у меня был шок: ехал в клуб, чтобы играть, а в итоге сыграл 5−6 матчей. Я был этим недоволен. Если бы не завоевание Кубка — сезон был бы провальным. У меня есть предложения из Израиля, но я до последнего надеюсь подписать контракт не в этой стране. Сейчас я в Англии и хочу найти какой-нибудь вариант здесь. Было бы глупо, если бы я не пытался это сделать. Разговариваю с людьми, пытаюсь что-то найти в низших лигах и поиграть там.

В Израиле у меня осталось много друзей, буду следить за их матчами с «Зенитом». Многие меня приглашают в Петербург на ответную игру. Пока не горю желанием ехать, лучше по телевизору посмотрю.

«Ребята сверхмотивированы»

— В «Бней Иегуду» пришел новый тренер Йосси Абуксис, и ребята хвалят его. Я посмотрел первую игру против «Тренчина», и команда выглядела очень неплохо, несмотря на то, что ключевые игроки покинули команду: у многих закончились арендные соглашения. Они играли в интересный футбол, на контратаках, быстро выходили из обороны. Хотя я не верил, что ребята пройдут словаков. До сих пор немного в шоке.

На «Зенит» не нужен настрой, ребята и так сверхмотивированы. Они понимают, что впереди серьезный матч, и все зависит от них. Возможно, третий раунд — это максимум. Все-таки есть разница в опыте, и склоняюсь к тому, что дальше команда не пройдет. Хотя все думали, что мы проиграем «Маккаби» в финале Кубка, но победа была за нами. Сейчас ребятам нечего терять.

«Самый сильный в “Бней Иегуде” — вратарь»

— В прошлом сезоне «Бней Иегуда» была намного сильнее — чисто мое мнение. Мне сложно говорить, что изменилось, но точно ушли очень сильные футболисты. Например, серб Марко Йованович. Он легенда «Партизана», играл большую роль в центре защиты. Тиджан Джайте был у нас опорником, а сейчас переехал в Катар. Несколько человек уехали, так как закончилась аренда. Например, Йонатан Коен вернулся в «Маккаби» из Тель-Авива. Ему 21 год, и у него очень большой потенциал. Сейчас главный тренер «Маккаби» — сын Йохана Кройфа Йорди, и он пока не хочет его отпускать.

Зато остались два литовских футболиста. Нериюс Вальскис забил пару важных мячей, но и очень много промахивался. Правда, он в команде всего полгода. Вратарь Эмилиюс Зубас сыграл огромную роль в завоевании Кубка, и его признали игроком сезона. Насколько знаю, им после сезона интересовались «Андерлехт» и «Мидлсбро». Он уже должен был уехать из команды. В такой команде, как «Бней Иегуда», у вратаря большая роль. Мы защищались очень плохо, и в каждом матче Зубас делал по три-четыре сейва.

По тренировкам не сказал бы, что он выделялся больше меня. Тренеры выбирали его, потому что Эмилиюс был старше, опытнее и редко допускал ошибки. Я спокойно к этому относился, хотя было неприятно. Все-таки я ехал в Израиль играть. Эмилиюса взяли в конце трансферного окна, хотя думаю, что изначально рассчитывали на меня. Мне пришлось с этим смириться, но глупо отрицать, что он провел отличный сезон. Это самый сильный игрок в команде.

Я не знаю, кем команда усилилась, но ушедшие играли очень хорошо. Плюс есть пара талантливых ребят. Даниэль Авиталь — очень быстрый парень. Еще мне понравился своей техникой правый защитник Маор Кандиль, хотя он не такой молодой.

«У израильтян — высокая самооценка»

— В Израиле есть лимит на легионеров — разрешено заявить до шести иностранцев. Футбольный уровень страны ниже, чем в России, где лимит не нужен и бессмысленен. Он может дать сборной больше игроков, но не повысит их класс. В Израиле я не видел никаких проблем с лимитом, никто не жалуется. Здесь нормальный уровень футбола и большой потенциал. Надеюсь, его реализуют. Там можно сделать хорошую лигу. Уже есть достойные поля и стадионы, талантливые ребята, в футбол вкладывают хорошие деньги. Лимит нужен, чтобы хоть как-то усилить лигу.

Правда, у израильских игроков есть проблема в менталитете. Многие из них забывают, что играют в своем чемпионате, а не в испанской Ла лиге. У них высокая самооценка, и многие находятся в зоне комфорта. Хотя некоторые уезжают за границу и все равно попадают в сборную: пара игроков выступает в Англии, есть израильтяне в Бундеслиге, Бельгии. Футболистам нужно выбираться из Израиля, чтобы прогрессировать, а не сидеть в местной лиге и получать зарплату.

«Были разборки с фанатами. Они просто орали»

— Команду считают представителем беднейшего района Тель-Авива, но я бы так не сказал. Мы тренировались на стадионе, который находится в стареньком районе, и не назвал бы это место гетто. Зато играли на новой арене в более приятном районе. Я бы назвал Израиль самой безопасной страной, в которой вообще когда-либо был. Проблем не было. Разве что после одного матча к нам пришли фанаты. Мы тогда оказались на последнем месте в чемпионате. Были разборки, но это нормально — заслужили. Пришло сто человек, и они просто что-то орали. Присутствовала и полиция, чтобы ситуация не дошла до абсурда. Зато потом мы обыграли тель-авивский «Маккаби», и все встало на свои места.

«Беленов — лучший вратарь в России»

— Выступления за молодежки «Мордовии» и «Кубани» считаю положительным опытом. За два года в России я приобрел много друзей. Например, часто списываюсь с Пашей Яковлевым. Вообще повезло попасть в Саранск, потому что я сидел без команды. В «Кубани» у меня до сих пор осталось много друзей. Я там многому научился у Саши Беленова, поиграл с Мельгарехо, Каборе, Павлюченко, Аршавиным. Этот опыт нельзя купить. На мой взгляд, Беленов — лучший вратарь в России, не один из лучших. Он выделяется тем, что спасает чаще других. Саша мог бы спокойно играть в одном из сильнейших клубов России. Хотя «Уфа» — тоже хорошо. Аршавин и Павлюченко — живые легенды российского футбола, и их класс был виден с самого начала: почему и на Евро хорошо выступили, и в Англию забрали.

С Витей Васиным я хорошо знаком по «Мордовии». Он играл очень прилично. Нормально, что сейчас его выпускают в основе ЦСКА. Его класс и потенциал в Саранске были очень хорошо заметны. Он показал себя очень хорошо.

При Дмитрии Хохлове в «Кубани» все начиналось замечательно, но потом мне пришлось уйти, потому что начался хаос в клубе. В основном это финансовые проблемы. До сих пор не могу понять, как «Кубань» живет. Обидно, что так случилось, потому что клуб — очень классный. Там отличные фанаты, которые болеют за команду всей душой. Очень больно, что такой клуб мог закрыться.