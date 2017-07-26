Игорь Шалимов: У Андрея Ивана возникли проблемы с документами

Также специалист подчеркнул, у нового нападающего команды Андрея Ивана возникли проблемы с документами.

— Лаборде вернется в строй к этому матчу?



— Он еще не восстановился. Я только ждал Мамаева. У нас еще к травмированным добавились Подберезкин и Газинский. Также Смолов, Крицюк и Окриашвили не сыграют, как и прежде.



— Иван сыграет?



— Он будет в начале августа заявлен, у него проблемы с документами.

Напомним, что матч «Краснодар» — «Люнгбю» состоится 27 июля и начнется в 20.00 по московскому времени.