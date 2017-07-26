Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-eurocups/30499724/
26 июля 2017, 22:53 | Футбол: Еврокубки | Спорт-Экспресс

Игорь Шалимов: У Андрея Ивана возникли проблемы с документами

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов перед матчем 3-го квалификационного раунда Лиги Европы против «Люнгбю» заявил, что к травмированным команды добавились полузащитники Вячеслав Подберезкин и Юрий Газинский, передает корреспондент «СЭ» Екатерина ПОТАПОВА.

Также специалист подчеркнул, у нового нападающего команды Андрея Ивана возникли проблемы с документами.

— Лаборде вернется в строй к этому матчу?

— Он еще не восстановился. Я только ждал Мамаева. У нас еще к травмированным добавились Подберезкин и Газинский. Также Смолов, Крицюк и Окриашвили не сыграют, как и прежде.

 — Иван сыграет?

— Он будет в начале августа заявлен, у него проблемы с документами.

Напомним, что матч «Краснодар» — «Люнгбю» состоится 27 июля и начнется в 20.00 по московскому времени.

Краснодар
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Еврокубков

Еще 7 новостей  Все новости
26 июля

Карпин уходит с ТВ. И главное - куда

Вениамин Мандрыкин: "Меня положили на койку, где умер Перхун". Интервью недели

"Кайрат" Аршавина "устал вкладывать в псевдо-футболистов"