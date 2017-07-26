Игорь Шалимов: У Андрея Ивана возникли проблемы с документами
Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов перед матчем 3-го квалификационного раунда Лиги Европы против «Люнгбю» заявил, что к травмированным команды добавились полузащитники Вячеслав Подберезкин и Юрий Газинский, передает корреспондент «СЭ» Екатерина ПОТАПОВА.
Также специалист подчеркнул, у нового нападающего команды Андрея Ивана возникли проблемы с документами.
— Лаборде вернется в строй к этому матчу?
— Он еще не восстановился. Я только ждал Мамаева. У нас еще к травмированным добавились Подберезкин и Газинский. Также Смолов, Крицюк и Окриашвили не сыграют, как и прежде.
— Иван сыграет?
— Он будет в начале августа заявлен, у него проблемы с документами.
Напомним, что матч «Краснодар» — «Люнгбю» состоится 27 июля и начнется в 20.00 по московскому времени.
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