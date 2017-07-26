Смольников не полетел на матч Лиги Европы с «Бней-Иегудой»
МОСКВА, 26 июл —
Р-Спорт. Защитник санкт-петербургского футбольного клуба «Зенит» Игорь Смольников не включен в число игроков, которые вылетели в Израиль на первый матч третьего отборочного раунда Лиги Европы с «Бней-Иегудой», сообщается на официальном сайте российской команды.
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Смольников 22 июля отыграл весь матч во втором туре чемпионата России по футболу с казанским «Рубином», который завершился победой его команды со счетом 2:1. Матч с «Бней-Иегудой» пройдет в четверг в
«Зенит» отправился в Израиль в следующем составе:
вратари — Андрей Лунев, Юрий Лодыгин, Михаил Кержаков;.
защитники — Александр Анюков, Денис Терентьев, Максим Карпов, Бранислав Иванович, Хави Гарсия, Луиш Нету, Доменико Кришито, Юрий Жирков;.
полузащитники — Леандро Паредес, Кристиан Нобоа, Александр Ерохин, Далер Кузяев, Эрнани, Олег Шатов, Жулиано;.
нападающие — Артем Дзюба, Александр Кокорин, Себастьян Дриусси, Дмитрий Полоз.
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