Ермакович: Хорошо, что БАТЭ не пропустил от «Славии» больше

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«Очень сложный матч получился. Красная карточка Яблонскому повлияла на развитие игры. Хорошо, что в такой ситуации мы не пропустили больше. Это оставляет нам шансы в ответной игре добиться положительного результата. Постараемся дома приложить все усилия, чтобы пройти дальше.



Пока не смотрел повтор эпизода с пенальти. Сложно сказать, был там пенальти или нет», — приводит слова Ермаковича официальный сайт БАТЭ.