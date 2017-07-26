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26 июля 2017, 10:37 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

Ермакович: Хорошо, что БАТЭ не пропустил от «Славии» больше

Главный тренер БАТЭ Александр Ермакович прокомментировал поражение от пражской «Славии» (0:1) в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Главный тренер БАТЭ Александр Ермакович прокомментировал поражение от пражской Славии (0:1) в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. Увеличить
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«Очень сложный матч получился. Красная карточка Яблонскому повлияла на развитие игры. Хорошо, что в такой ситуации мы не пропустили больше. Это оставляет нам шансы в ответной игре добиться положительного результата. Постараемся дома приложить все усилия, чтобы пройти дальше.

Пока не смотрел повтор эпизода с пенальти. Сложно сказать, был там пенальти или нет», — приводит слова Ермаковича официальный сайт БАТЭ.

25.07.2017 20:00 3-й отборочный раунд Eden
Славия Пр 1:0 БАТЭ
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Ярослав Шилгавы Александр Ермакович
Голы
20′ Милан Шкода  
Составы
Милан Шкода  
5 Евгений Яблонский 19′
Статистика
0 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 1
Судьи
Главный судья Бастиан Данкерт (Германия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
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