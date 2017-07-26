Ермакович: Хорошо, что БАТЭ не пропустил от «Славии» больше
Главный тренер БАТЭ Александр Ермакович прокомментировал поражение от пражской «Славии» (0:1) в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.
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«Очень сложный матч получился. Красная карточка Яблонскому повлияла на развитие игры. Хорошо, что в такой ситуации мы не пропустили больше. Это оставляет нам шансы в ответной игре добиться положительного результата. Постараемся дома приложить все усилия, чтобы пройти дальше.
Пока не смотрел повтор эпизода с пенальти. Сложно сказать, был там пенальти или нет», — приводит слова Ермаковича официальный сайт БАТЭ.
Главные тренеры
|Ярослав Шилгавы
|Александр Ермакович
Голы
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Составы
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Статистика
|0
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|1
Судьи
|Главный судья
|Бастиан Данкерт (Германия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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